Конюхи-пастухи, сыровары и шаурмисты имеют шанс

Сыровары, диетические медсестры, сборщики винограда и гладильщики — несмотря на экзотичность профессий, спрос на таких специалистов существует. Причем, как на любой штучный товар, он довольно высок, и оценивается подобный труд соответственно. На отдельных позициях можно вполне зарабатывать более 100 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», составившего августовский рейтинг самых необычных предложений о работе в России.

Итак, в Краснодарском крае 102 тысячи за два месяца вахты готовы заплатить сборщику винограда. До 100 тыс. рублей будет получать и сборщик надувных лодок в Санкт-Петербурге — в его обязанности входит склейка лодок из ткани ПВХ и работа с клеем и растворителем.

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Впрочем, первого попавшегося на такую работу не возьмут: практически везде требуется хотя бы минимальный опыт и подходящее образование. В Екатеринбурге, например, ждут диетическую медсестру со средним профессиональным образованием и опытом аналогичной работы не менее двух лет. Шаурмиста с опытом работы от года ищут в Москве — вакансия предполагает график работы 6/1 и ежедневные выплаты.

Конюха-пастуха с опытом работы на предприятиях с табунным содержанием лошадей и навыком езды верхом ищут в Татарстане. В Хабаровске нужен выносливый и трудоспособный обработчик рыбы. Работодатель оплачивает затраты на проживание, питание и проезд к месту работы. В Нижнем Новгороде в ремесленную сыроварню требуется сыровар с опытом работы в пищевом производстве не менее года. Гладильщика ищут в Москве — компания готова обучить сотрудника.

Шаурмист — это святое

На самом деле ничего необычного в этих вакансиях нет, говорит кандидат экономических наук, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Требуются люди для исполнения стандартных обязанностей. Например, сборщик винограда или конюх-пастух — рядовые должности в области сельского хозяйства. Шаурмист — вообще святое для индустрии питания, медсестра со знанием диетологии тоже не является чем-то необычным. Эти профессии не массовые, кроме медицинской сестры, ни одна из них не требует специального образования и может являться как основной работой, так и временной/сезонной подработкой.

По словам эксперта, при этом несомненно радует, что уровень предлагаемых зарплат в регионах выглядит весьма достойным в условиях пандемии коронавируса. Это говорит о том, что восстановительные процессы в экономике уже начались. Первым индикатором всегда выступает рост зарплат. По мнению Григоряна, после критического провала в прошлом году, они начинают выходить на достойный уровень, сглаживая хотя бы отчасти инфляционные издержки этого года.

Эксперт уверен, что самый тяжелый этап экономика Россия уже прошла. Бизнес научился успешно работать в условиях ограничений. Вакцинация в стране идет не такими бурными темпами, как ожидалось, но все же она идет, помогая сдерживать рост пандемии. Поэтому тяжелее, чем в прошлом году, бизнесу уже не будет, а значит, можно рассчитывать на адаптацию к новым реалиям и стабилизацию положения с оплатой труда.

Кроме того, Россия — одна из стран, которая лучше, чем многие прошла пик пандемии, добавляет Григорян. Во многом этому способствовала структура национальной экономики, в которой преобладает крупный и средний бизнес (более 80%), а доля малого очень незначительна. В обычной ситуации, уверен аналитик, это минус, но в данном случае сыграло на руку, потому что от карантинных ограничений сильнее всего пострадали малые предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Главное — заработать. Где и как — второй вопрос

Директор по развитию бизнеса платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец согласен с Григоряном в том, что необычных вакансий не бывает. Просто они бывают менее распространёнными в одном регионе и более распространёнными — в другом. Для Карелии, скажем, сборщик винограда — экзотика, а в Краснодарском крае, Армении, Крыму или во Франции это очень востребованная профессия. То же и со сборщиком надувных лодок: в Петербурге, регионе с большой водой и туристическим профилем, подразумевающим широкое использование таких лодок подобные специалисты весьма востребованы, в отличие от, например, Калмыкии. Кроме того, подчеркивает эксперт, многие такого рода вакансии, часто с предлагаемым высоким заработком, имеют явно выраженную сезонность: соискателей ищут ненадолго, на короткий срок, под задачу.

Кстати, с ростом числа самозанятых, сотрудников-совместителей и развитием возможности работать удаленно такая практика поиска сотрудников становится все более распространенной, говорит Сухоставец. И профиль работы тут не важен. Ищут всех: от водопроводчиков и грузчиков до переводчиков и тестировщиков. Если есть возможность сэкономить и нет необходимости в ежедневном использовании сотрудника, работодатели всё чаще предлагают людям внештатные формы занятости. Армия самозанятых в стране уже составляет почти 3 млн человек, и работают они в самых разных сферах. Это и так называемые наёмные самозанятые (такси, курьеры, клининг, стройка), которые предоставляют услуги для одного заказчика (работодателя), и подрабатывающие (то есть имеющие основную работу, но получающие дополнительных доход в своей или смежной сфере), и закоренелые фрилансеры, предоставляющие услуги разным заказчикам (от ногтевого сервиса и парикмахерских услуг до репетиторства и бухгалтерии).

Люди хотят заработать, констатирует Сергей Сухоставец. Поскольку на найме это стало делать сложнее (индекс покупательской способности снижается, а дела у бизнеса не ахти — за первое полугодие 2021 года в стране закрылось около полумиллиона предприятий), многие ищут подработку. Люди всё чаще готовы менять профессию и даже место жительства, будучи готовыми переехать вместе с семьёй «под вакансию». Обычная она или нет — не имеет вообще никакого значения, как и то, каким именно образом будет оформлено трудоустройство. Гораздо важнее то, надолго ли работа, и как она оплачивается, заключает эксперт.

Но массового перехода в «экзотические» вакансии, конечно, не случится, уверен он. Потому что дело, как уже было отмечено, в спросе, и часто — в сезонном, поэтому многие вакансии исчезают так же, как и появляются. Что же касается редких профессий, то они часто требуют уникальных навыков, приобрести которые быстро не получится. Такие специалисты так и останутся штучным товаром.