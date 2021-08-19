Лепка как хобби для взрослых: особенности обучения различных техникам

Основное различие между взрослым и детским хобби в том, что в первом случае могут использоваться самые разные материалы: глина, пластик, соленое тесто, а во втором - преимущественно пластилин. Однако здесь нет строгих делений, дети вполне могут работать и со "взрослыми" материалами, а взрослые - с детскими.

Лепка - это давний вид рукоделия, который приносит не только эстетическую, а и практическую пользу. Лепить может каждый, и для этого не нужно создавать специфические условия, достаточно небольшого уютного рабочего места и немного материала. Лепка увлекает, успокаивает и помогает переключиться из повседневных забот на что-то более приятное и спокойное. Это своего рода медитация, в результате которой вы получаете не только удовольствие, а и полезную вещь, которая станет украшением интерьера. Для взрослых в данном хобби огромное количество вариантов и техник. Кому-то нравится работать с таким природным материалом, как глина, кому-то по душе пластика, а кто-то любит экспериментировать с пластилином или соленым тестом. Любому из этих направлений можно обучиться в домашних условиях, ведь практически у каждого сегодня есть доступ к интернету, где огромное количество полезных и обучающих материалов. Приобрести их практически за копейки можно с помощью форума Складчина, ведь там уже давно проводятся совместные покупки самых разных инфопродуктов.

Лепка из соленого теста: секреты опытных мастеров

Одним из наиболее интересных и необычных видов рукоделия является лепка из соленого теста. Многим это направление приносит не только удовольствие, а и неплохую прибыль, ведь фигурки выглядят действительно красиво и оригинально. Самым важным условием успешной лепки из теста является правильное приготовление материала, ведь при неверных пропорциях тесто может трескаться, терять форму и выглядеть непрезентабельно. Главные составляющие удачного соленого теста:

мука;

вода;

соль;

растительное масло.

На один стакан муки необходимо взять полстакана воды и соли. Что касается воды, то, возможно, в ходе вымешивания ее нужно будет добавить, поскольку консистенция зависит от количества клейковины. В идеале тесто должно быть на ощупь как пластилин. Растительного масла добавляют половину чайной ложки, оно предотвращает растрескивание изделий.

Если вы хотите придать прочность своему изделию, чтобы его невозможно было побить или сломать, то при замешивании добавьте 2 столовых ложки клея. Это может быть обычный ПВА или специальный клей для обоев, смотря, что у вас будет под рукой. Вымешивание теста - трудоемкий и длительный процесс, к которому следует подходить ответственно. Важно, чтобы на ощупь не ощущалось шершавости, для этого лучше вымешивать небольшими порциями. Как только тесто стало гладким, заверните его в целлофановую обертку и поместите в холодильник.

Экономия на обучении лепке с помощью форума Складчина

Вы можете самостоятельно освоить любое выбранное направление и совершенствоваться в нем. Для этого достаточно просмотреть обучающие уроки, курсы и мастер-классы, которые подготовили опытные мастера. На форуме Складчина есть раздел для обучения и курсов по лепке - https://s1.skladchina.in/lepka.339/, где можно общаться, находить полезные инфопродукты и единомышленников для совместных покупок.

По материалам сайта Складчина s1.skladchina.in