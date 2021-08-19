Майнеры создают критическую нагрузку на инфраструктуру

Не менее сложная ситуация складывается и в области энергетики. Несмотря на героические усилия сетевых компаний в среднем по России, по данным Минэнерго, износ распредсетей также составляет порядка 70%.

Проблемы износа усугубляют бесхозные сети и объекты. Такие сети появились из-за того, что после реформы в электроэнергетике у ряда недобросовестных собственников (промплощадки, ЖСК, ТСЖ, юрлица-банкроты) оказались непрофильные активы — объекты энергетики. И сейчас такие объекты – головная боль местных властей, добросовестных энергетических компаний и, конечно, населения.

Криптовалютная лихорадка, охватившая в последнее время весь мир, не обошла стороной и Россию. Можете себе представить, какую нагрузку создает небольшая майнинговая ферма на инфраструктуру? Объем потребления у нее – больше, чем у крупного металлургического завода, при том, что ферма работает 24 часа в стуки без перерыва на выходные. В качестве примера: суточный объем потребления для коммунально-бытовых целей в зимний период при разрешенной мощности 15 кВт составляет примерно 120—140 кВтч, а при майнинге при тех же 15 кВт разрешенной мощности суточное потребление составит уже 360 кВтч. Таким образом, майнинг по своей природе относится к промышленной нагрузке. В условиях, когда по официальной оценке минэнерго РФ в исправном состоянии находится только 30% сетей, это создает предпосылки к многочисленным авариям и окончательному выходу из строя оборудования.

Важной проблемой остаются и хищения электроэнергии, в том числе и со стороны нелегальных майнинговых ферм. Из-за «черных» майнеров жители постоянно рискуют остаться без энергоснабжения, в том числе и в зимний период. Проблема незаконных подключений и хищений электроэнергии актуальна для всей России. Бороться с ней помогают интеллектуальные приборы учета, в отдельных регионах уровень хищений удалось снизить, при этом энергетики говорят что их потери по-прежнему исчисляются миллиардами рублей.

Серьезные проблемы нелегальные крипто-фермы создают и жителям расположенных домов: пожары из-за повышенной нагрузки на оборудование и проводку, аварийные отключения электроэенергии, низкое качество ее подачи делают, высоки уровень шума и многое другое. Особенно остро встал вопрос шума во время пандемии коронавируса, когда многие были вынуждены работать из дома,

Я внимательно изучил позицию российских энергокомпаний – они не против майнинга, когда он легален, когда он осуществляется вне населённых пунктов на специально отведённых площадках и оплачивается по тарифу для промышленных предприятий. Полностью согласен с этой точкой зрения. Эксперты отмечают, что решить вопросы с потерями можно, если внести ряд изменений в действующее законодательство. Например, ввести ограничения на объем потребления по регулируемым тарифам, а именно установить дифференциацию (по аналогии с социальной нормой) объема потребления, например, на уровне до 6-7 тыс. кВтч в месяц по регулируемыми тарифам, свыше указанной величины по нерегулируемым тарифам.

Кроме того, я полностью поддерживаю идею ввести в действующее законодательство (ПП РФ 861,442, 354, жилищный кодекс и т.д.) ограничения/определения, что потребление электроэнергии оборудованием, предназначенным для «майнинга» криптовалют не относится к коммунально-бытовому потреблению, а в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства РФ в Методических указаниях по определению размера платы за технологическое присоединение необходимо ввести ограничения по размеру льготной мощности для физических лиц (установить предельную мощность 15 кВт за 550 руб., все что свыше расчет по СТС с инвестиционной составляющей, для ИП льготный порог со 150 кВт снизить до 50 кВт.

Особенно актуален вопрос для регионов с предельно низкой тарифной ставкой. Легальный бизнес вынужден компенсировать такую ставку своими кровными деньгами, а нелегальный , включая черный майнинг, - наоборот, старается оплачивать свою предпринимательскую деятельность по низким тарифам для населения. Разве это справедливо? Конечно, нет. Не только несправедливо, но подчас и опасно – так, в случае непринятия незамедлительных мер по снижению привлекательности использования регулируемых тарифов для деятельности с получением коммерческой прибыли имеются значительные риски повторения крупных аварий.