Must have для блондинок: холодный оттенок всего за 10 минут

Постоянно перекрашиваться в холодный блонд - довольно затратно по времени и дорого. Частое окрашивание портит структуру волос: они становятся тонкими, ломкими и тусклыми.

Технологи профессионального немецкого бренда для волос C:EHKO создали продукт специально для холодных блондинок – серебристо-белый ополаскиватель.

Чем он интересен? Синий и фиолетовый пигменты в составе средства проникают в структуру волоса и нейтрализуют нежелательную желтизну. Оттенок холодного блонда остается благородным и красивым.

Серебристо-белый ополаскиватель C:EHKO обладает кондиционирующими свойствами: увлажняет и облегчает расчесывание волос, делает их более гладкими и эластичными, придает красивый блеск.

Ополаскиватель удобен для домашнего применения и экономичен. Достаточно развести его с водой в пропорции 1:50 (для осветленных и натурально светлых волос) или 1:25 (для седых волос) и ополоснуть волосы полученным составом. Повторить процедуру можно после 2-3 раз мытья головы (в зависимости от состояния волос). Готово, вы великолепны!

Серебристо-белый ополаскиватель C:EHKO можно купить на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также на официальном сайте дистрибьютора в РФ: https://www.friseurhaus.ru.