Кинотеатрам позволят оставлять за порогом грязных посетителей

Новые правила оказания услуг кинозрителям одинаково строги по отношению и к кинотеатрам, и к их посетителям. Согласно им кинотеатры будут обязаны размещать информацию о длительности рекламы и показа трейлеров перед сеансом, сообщается на сайте Правительства России. Такое решение должно привести к формированию «более благожелательного» отношения зрителей к этим организациям культуры, сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров «Интерфаксу». Постановление начнет действовать уже с марта следующего года.

Информация о длительности рекламы и трейлеров будет размещаться в зоне кассового обслуживания. «Таким образом зрители смогут лучше рассчитать своё время и не опоздать на сеанс», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Также кинотеатры обяжут предоставлять информацию о ширине экранов, типе проектора, количестве мест и других технических характеристиках залов. Кроме того, кинотеатры должны будут сообщать о наличии в их репертуаре фильмов с субтитрами и тифлокомментариями, что должно быть полезно в том числе людям с нарушениями слуха или зрения.

При этом принятое правительством постановление наделило кинотеатры правом самостоятельно устанавливать различные ограничения, не противоречащие законодательству. Например, теперь можно запретить проносить в зал резко пахнущие предметы, лазерные указки, а также находиться в кинозале в грязной одежде и приносить пачкающие вещества.

Документ пришел на смену постановлению 25-летней давности и будет действовать всего 6 лет, до марта 2028 года. Необходимость в принятии нового закона обусловлена изменениями, которые произошли в киносфере за прошедшее время, объясняется на сайте Правительства.