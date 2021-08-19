В JP Morgan рассказали, как избежать шока при переходе к чистой энергетике

Не так давно всех изрядно встревожил доклад Международного энергетического агентства (IEA), в котором говорилось, что если человечество серьезно настроено обнулить выбросы вредных веществ в атмосферу к 2050 году, то необходимо немедленно перестать инвестировать в нефтегазовую и угольную отрасли. Иного мнения придерживаются аналитики одного из крупнейших американских банков - JP Morgan, подготовивших очередное исследование – «Энергетика 2021».

Майкл Кембалест, возглавляющий отдел рыночной и инвестиционной стратегии, предупреждает, что планета по-прежнему очень сильно зависит от ископаемых видов топлива и что даже максимально быстрое развитие возобновляемых источников позволит решить лишь очень маленькую часть проблем, связанных с выбросами углерода в атмосферу. Одним из наиболее наглядных доказательств этого утверждения является не такая уж и большая доля электроэнергии в суммарном энергетическом балансе планеты, которая составляет всего лишь 18%.

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«Иными словами,- пишет Майкл Кембалест,- прямое использование ископаемых видов топлива несмотря на их преждевременную кончину, провозглашенную энергетическими футурологами, остается главным драйвером современного мира».

Рост производства электроэнергии из возобновляемых источников ведет планету в правильном направлении - к деуглеродизации производства электроэнергии, но на ветряную и солнечную энергию все еще приходится не более 5% от всего потребления энергии, напоминают авторы 44-страничного исследования JP Morgan. Это значит, что если мы не хотим шокового перехода к чистой энергетике, который станет сильнейшим потрясением как для глобальной экономики, так и для жизни всех землян, нам придется сжигать нефть, газ и уголь значительно дольше, чем этого хотят защитники окружающей среды и экологи.

К этому следует прибавить и серьезные ошибки политиков, которые явно недооценили масштаб перемен и объем средств, необходимых для разработки надежных технологий перехода от ископаемых к возобновляемым источникам энергии.

Кембалест отрицает, что он и другие авторы исследования являются климатическими нигилистами. Нет, они – реалисты, которые хотят открыть человечеству глаза на всю сложность и размах поставленных задач.

JP Morgan выделяет четыре главных преграды на пути к быстрой деуглеродизации: медленное принятие электромобилей; громадные изменения для инфраструктуры; вызовы сложного процесса связывания углерода, и электрификация промышленной энергетики, т.е. развитие электроэнергетики.

Больше всего «любят» электромобили в Норвегии, где на них уже сейчас приходится более 60% продаж всех новых автомобилей. Однако Норвегия, которую Брюссель ставит в пример всему миру, является исключением из правил. Например, в США в прошлом году доля электромобилей в суммарных продажах автомобилей составила всего лишь… 2%.

Следует помнить и то, что электрификация процессов в промышленности очень трудна, дорога и что на данном этапе полностью электрифицировать можно лишь единичные процессы.

«Даже резкий рост производства электроэнергии из возобновляемых источников,- говорится в исследовании JP Morgan,- позволит без проблем электрифицировать лишь отдельные виды деятельности в промышленности».

Значительному продлению использования ископаемых источников энергии способствует и резкий рост глобального спроса на энергию, вызванный восстановлением глобальной экономики после пандемии и ее ростом. В JP Morgan считают, что гораздо ближе к действительности прогнозы того же IEA, сделанные раньше в другом исследовании - «Сценарии заявленных политик», подготовленном в самом конце 2019 года. В нем утверждается, что человечество будет вынуждено использовать нефть и газ даже в 2070 году, главным образом, из-за очень высокого спроса на энергию.

В начале текущего года аналитики Wood Mackenzie заявили, что в результате перехода к чистой энергетике под угрозой окажутся добывающие нефтегазовые активы на общую сумму 14 трлн долларов.

В JP Morgan уверены в сохранении зависимости планеты от нефти и газа до конца XXI века и поэтому советуют своим клиентам не торопиться расставаться с акциями нефтегазовых гигантов. Прибыль на капитал в крупных нефтяных компаниях к 2016 году из-за очень острой конкуренции в секторе опустилась до однозначных цифры. В банке считают, что они вернутся к 10-15%, т.е. уровню девяностых годов прошлого столетия.