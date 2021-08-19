Курс доллара: рубль может упасть до 80 в краткосрочной перспективе

Российская валюта снизилась в ходе торгов в четверг. Доллар США начал день на уровне 73.85 , а евро открылся на уровне 86.37 . К 17:00 доллар поднялся , дойдя до отметки 74.18 рубля, в то время как евро поднялся до 86.75 рубля. В то же время индекс DXY c 93.15 пункта сместился к 93.16 пункта.

«В начале сессии рубль пытался укрепляться, в основном в паре с евро, который резко снизился на внешнем рынке. Однако вскоре глобальные площадки и нефтяные цены стали быстро сдавать позиции, вызвав провал рубля. В результате он обновил месячный минимум к доллару и недельный — к евро»,-комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

По его словам, вчера после завершения основной российской сессии американский рынок резко снизился, реагируя на публикацию протоколов последнего заседания ФРС. Инвесторы восприняли их содержание как повышающее вероятность скорого начала сокращения монетарных стимулов. Нефтяные цены в конце предыдущей сессии также увеличили потери.

Из так называемых «минуток», протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованных 18 августа, следует, что во второй половине года главный банка США начнет постепенно сворачивать программу количественного смягчения (QE), если экономика продолжит успешно восстанавливаться после коронавирусной пандемии. Еще одним важным условием является существенное улучшение обстановки на рынке труда. Речь идет об ежемесячных закупках американским центробанком гособлигаций приблизительно на 120 млрд долларов для поддержки первой экономики планеты в трудные времена пандемии. Специалисты ожидают начала сворачивания QE в октябре или ноябре, но некоторые специалисты полагают, что это произойдет еще раньше. Возможно, уже в следующем месяце.

«Мы ориентировочно ждем объявления о начале сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC),- говорит главный экономист ING Джеймс Найтли.- В таком случае реальное замедление покупок гособлигаций начнется уже в октябре».

Результатом ожиданий инвесторов стал резкий рост американской валюты, достигшей в четверг, 19 августа, девятимесячного максимума. Индекс доллара прибавил 0,26% и повысился до 93,502, максимума после 5 ноября 2020 года. По отношению к евро американский доллар вырос до 1,16655 за евро, к иене – до 110,225 иен, к фунту стерлингов до 1,3712 за фунт, к канадскому доллара до 1,2699 и юаню – до 6,4996 и к рублю - до 74,20 за доллар.

Сейчас на ситуацию с курсом рубля влияет два фактора, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Первый - это укрепление доллара ко всем мировым валютам на фоне предстоящего заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет анонсировано ужесточение денежно-кредитной политики и рост ставок. Вторым фактором выступает снижение цен на нефть, связанное с опасениями вокруг распространения коронавируса и невысоким аппетитом рынка к риску, так, баррель топлива марки Brent подешевел в среднем на 3%, до 66,20 доллара за баррель", - отмечает Зотов.

"При возможном существенном снижении цены на нефть, рубль может значимо ослабнуть - до 78-80 рублей за доллар, но в довольно краткосрочной перспективе, поскольку мировая экономика так или иначе должна восстанавливаться и выходить из кризиса. Поэтому, по нашим прогнозам, к концу года рубль должен выровняться до уровня в 73-74 руб./долл", - пргнозрует аналитик.