Эра смартфонов подошла к концу. Названа технология, которая заменит мобильный телефон

Человечество через 10 лет перестанет пользоваться смартфонами, и мобильный телефон станет рудиментом, на смену устройству придут другие технологии. Об этом в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

По его словам, в настоящее время, мобильный телефон используется, по сути, только для аутентификации человека и получения информации. Но определить личность человека, по его словам, можно и по лицу, отпечатку пальцев и голосу, а информация может появляться "перед глазами" или с помощью IoT-датчика (IoT - Internet of Things, "интернет вещей") проецироваться на стену или стекло.

"Поэтому телефон - это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой", - сказал Хелд.

Кроме того, как утверждает Хелд, сам по себе мобильный телефон – тупиковая технология, как и чип, который можно вживить в руку. "С новыми технологиями нужно экспериментировать, но многие из них ни для чего не нужны. Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет", - заключил он.

Впрочем, подобные прогнозы звучат в последнее время все чаще. Так, еще пять лет назад основатель Facebook Марк Цукерберг, выступая на форуме China Development Forum 2016, предсказал появление принципиально новых компьютеров и мобильных устройств уже через 10-15 лет.

По его словам, несмотря на массовое распространение и популярность смартфонов и планшетов, их век на исходе. Его оценки основываются на анализе появления инновационных технологий.

«Сейчас есть настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны. Но каждые 15 лет появляется новая вычислительная платформа», — пояснил глава Facebook.

Цукерберг высказал эту мысль в беседе с основателем одного из крупнейших онлайн-ретейлеров Alibaba Джеком Ма.

Схожую оценку в отношении смартфонов высказывал глава Sony Кадзуо Хираи. По его словам, мировая индустрия производства смартфонов уперлась в потолок и дни этого гаджета сочтены.

Производители оказались в ситуации десятилетней давности, когда на смену обычных мобильных телефонов пришли смартфоны, утвержда Хираи. Сейчас, по его мнению, никто уже в области производства смартфонов "никаких существенных инноваций не предлагает". И будущее за новым устройством, но точного понимания, что это будет ни у кого нет.

"Все экспериментируют, с разной степенью успеха... Но мы на самом деле еще не видели революционных решений", отметил Хираи.