«Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм

Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» специально под дельта-штамм, сообщил глава учреждения Александр Гинцбург. «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил академик РАН «Интерфаксу».

При этом ученый сомневается в необходимости такого изменения. Все, по его словам, начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, но будет ли она лучше, эффективнее против новой смертоносной разновидности коронавируса, чем вакцины на основе первого «уханьского» штамма, «априори никто сказать не может».

Недавно глава центра «Вектор», разработавшего еще одну российскую вакцину, ЭпиВакКорону, Ринат Максютов предложил в дальнейшем делать препараты на основе именно «дельта»-штамма. «Вот сейчас я бы принимал решение делать вакцину на основе штамма “дельта” с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от него. Если же в процессе эволюции SARS-CoV-2 разделится на различные линии, то можно делать вакцину, включая разные штаммы», — заявил он в интервью «Известиям».

Сейчас ученые работают не только над усовершенствованием уже готовых вакцин (например, в ближайшие месяцы «Вектор» надеется зарегистривать новую версию, «ЭпиВакКорону-Н»), но и над их совмещением. 23 ноября прошлого года РФПИ предложил AstraZeneca проводить совместные испытания по комбинированию вакцин. Это было первое предложение сотрудничества среди всех производителей.

На данный момент исследования по совмещению «Спутника» с вакцинами Moderna, AstraZeneca и Sinopharm уже проходят в Аргентине. Про предварительным результатам, успешным оказалось использование «Спутника» с оксфордской вакциной. «Комбинация однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", первого компонента вакцины "Спутник V", с вакциной AstraZeneca против COVID-19 выработала мощный иммунный ответ среди участников совместных исследований», — цитирует «Интерфакс» министра здравоохранения Аргентины.

Также Российский фонд недавно предложил подобное сотрудничество компании Phizer. «Это красивое, научно обоснованное предложение. "Пфайзеру" это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у "Спутника", как у природного S-белка, их много. Поэтому спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться и на тот, и на этот S-белок, в случае "Спутника" гораздо шире. В данном случае такой "коктейль" будет более эффективным против конкретно "дельта"-штамма», — прокомментировал предложение Александр Гинцбург.

