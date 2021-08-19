Стоимость газа в ЕС резко опустилась на фоне сообщений о запуске «Северного потока – 2»

Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures снизился с 531 долларов США до 482 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». Цена газа в Евросоюзе упала на фоне на заявления «Газпрома» о возможности запуска «Северного потока – 2» в этом году.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Газпром» заявил, что готов начать поставки природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток – 2» уже в этом году. «По газопроводу "Северный поток – 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа», – говорится в заявление компании.

На данный момент «Северный поток – 2» построен на 99%, однако Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – не называет точных сроков окончания его строительства. Появившиеся ранее в СМИ сообщения о завершении строительства газопровода 23 августа в компании назвали «спекуляциями». «Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода», – заявили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Кроме завершения строительства и пуско-наладочных работ, газопроводу предстоит пройти сертификацию в ЕС.

16 августа «Эксперт» сообщал, что стоимость срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures по итогам аукциона подскочила до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или 585 долларов США за тысячу кубометров природного газа.

Рост цен на газ происходил в странах Евросоюза на фоне низких запасов газа в подземных газовых хранилищах, нежелании «Газпрома» покупать дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы и резком падении прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (соединяющему Россию, Белоруссию, Польшу и Германию).

Ночью 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (входит в ООО «Газпром переработка»). В результате была временно приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.