Сюжет дня: трейдеры ушли в защитные активы

Акции золотодобытчиков торговались лучше рынка по итогам торговой сессии на Мосбирже в четверг, 19 августа. Акции «Полюса» выросли на +1,57% до 13 659 рублей за бумагу, акции «Полиметалла» прибавили +1,48% до 1 538 рублей за бумагу.

На фоне нестабильной ситуации с коронавирусом в мире, слаи снижения индексов на Мосбирже акции золотодобытчиков выглядели уверенно. По мнению аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, акции «Полюса» и «Полиметалла» приняли на себя роль защитных активов: в период неопределенности трейдеры всегда инвестируют в золото. При этом сам драгоценный металл пока не может закрепиться выше сопротивления 1800 долларов за унцию.

Индекс Мосбиржи упал на -1,81% до 3853,98 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,36% до 1635,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:50 мск стоила 66,13 доллара за баррель (-3,08%). Российская валюта слабела – 74,28 рублей за доллар.