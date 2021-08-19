ЦБ: розничное кредитование в июле замедлилось, а корпоративное — ускорилось

Кредитование компаний в июле заметно ускорилось в сравнении с предыдущим месяцем (+700 млрд руб., с 0,4% до 1,5), говорится в июльском информационно-аналитическом материале Банка России. Рост портфеля, обусловленный «стремлением компаний привлечь финансирование до возможного повышения ставок банками», произошел в основном за счет крупных компаний из таких отраслей, как телекоммуникации, пищевая промышленность, транспорт, нефть и газ. Около 25% роста пришлось на кредитование застройщиков.

Обеспеченное кредитование частных лиц после ужесточения условий получения льготной ипотеки «ожидаемо» замедлилось (с 3,0% до 2,0%). В июле в рамках программы было выдано в три раза меньше средств, чем в июне (54 млрд рублей против 185 млрд). Частично замедление могло быть компенсировано ростом выдачи семейной ипотеки после расширения программы на семьи с одним ребенком.

В сравнении с ипотечным необеспеченное потребительское кредитование замедлилось не так сильно (с 2,0% до 1,7%). Спад мог быть более серьезным, если бы не сезонные повышенные траты на отпуска и подготовку к учебному году, считают экономисты. Банк планирует и в дальнейшем «охлаждать темпы роста» в данном сегменте.

Средства населения в банковском секторе за июль выросли на 0,5% (то есть на 150 млрд рублей) и сейчас составляют около 32,6 трлн рублей. Рост объясняется повышением депозитных ставок, которое стимулирует население класть деньги в банк. При этом средства юридических лиц сократились до 33,5 трлн (спад на 0,7%, то есть 248 млрд) «в основном в связи с выплатами налогов компаниями из нефтегазовой отрасли».