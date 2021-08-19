Украинский экономист рассказал, как Меркель обманула Киев

Украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш» заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта «Северный поток – 2» обеспечила интересы Германии, «разведя» при этом Украину, сообщает «РИА Новости».

«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию», – заявил Атаманюк.

По его словам, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности. При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, считает экономист.

По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа. «При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.

13 августа «Эксперт» сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву 20 августа, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А на 22 августа запланирован визит Меркель в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Меркель и Зеленский будут обсуждать переговоры на Донбассе, а также вопросы газовой сферы. «Тематическое наполнение визита вполне прозрачно. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в широком смысле, в том числе и в газовой сфере», – сказал Подоляк.

Предстоящий визит Меркель в Россию может стать ее последней поездкой в нашу страну на посту канцлера ФРГ. 26 сентября 2021 года в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет избран канцлер страны. Меркель уже заявила, что не выдвинет своей кандидатуры на должность главы исполнительной власти ФРГ.