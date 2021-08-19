В Астраханской области разбился самолет МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время полета в Астраханской области, летчик погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – заявили в ведомстве.

На место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС для установления причин авиакатастрофы.

МиГ-29 – это многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, который принят на вооружение в 1983 году.

17 августа в Подмосковье во время испытательного полета разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. На борту самолета было три человека, которые погибли при падении воздушного судна.

Командиром экипажа потерпевшего крушение самолета был заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот ПАО «Ил» Николай Куимов.

На видео, распространенном в сети, заметно возгорание двигателя перед падением самолета.