В правительстве Москвы рассказали как мотивируют инвесторов создавать рабочие места

Стимулировать создание новых рабочих мест на территориях бывших промзон, которые реорганизуют в Москве в рамках проекта «Индустриальные кварталы», помогает ряд льгот правительства столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью «РИА Новости».

«Когда мы запускали проект «Индустриальные кварталы», мы понимали, что нам придется стимулировать инвесторов создавать именно рабочие места. Например, одним из таких стимулов стала возможность получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка. Если девелопер одновременно со строительством жилья инвестирует в создание за пределами ТТК и МКАД мест приложения труда (объектов, на которых будут созданы новые рабочие места), он может существенно сэкономить», - рассказал он.

Создавать новые рабочие места инвесторам потребуется на территории 10 млн кв. метров на новых промпредприятиях, которые появятся по проекту «Индустриальные кварталы». Например, по соглашению, заключенному с компанией «СЗ «Пионер-1», в Бутырском районе столицы появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park». На площади 70,9 тыс. кв. метров создадут 700 рабочих мест, рассказал заместитель мэра. Инвестор вложит в проект 5,4 млрд рублей, а взамен получит льготу за изменение ВРИ для строительства жилья в размере 2 млрд рублей.

По словам Ефимова, город уже подписал ряд соглашений с инвесторами о строительстве почти 300 тыс. кв. метров недвижимости, где появятся новые рабочие места. Речь идет не только о промышленных предприятиях, но также об объектах торговли и офисах.