В России за сутки число инфицированных коронавирусом вновь превысило 21 тыс человек

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердили у 21 058 жителей России, сообщает оперативный штаб. Вчера, 18 августа, сообщалось о 20 914 случаях инфицирования. Вылечились за сутки от инфекции 24 017 пациентов, а скончалось 791 (вчера 799) человек.

По наибольшему числу зараженных на первое место вновь вышла Москва с 2142 случаями инфицирования, а на второе место опустилс Санкт-Петербург (1563). На третьем месте по числу инфицированных находится Московская область (949), на четвертом Свердловская область (511), а на пятом Нижегородская область (501).

Всего за время пандемии в России 6 684 531 человек был инфицирован коронавирусом, вылечилось 5 963 054 человека, а общее число скончавшихся составило 173 700 пациентов.