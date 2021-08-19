В Россию не пустят русофобов

Председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил о разработке законопроекта, запрещающем въезд в Россию русофобам, сообщает «Интерфакс».

Хинштейн пояснил, что запретить въезд предлагается лицам, если они «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов».

По словам парламентария, «документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве».

«Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами», – сказал Хинштейн.

Авторами законопроекта предлагается внести изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.

Ранее сообщалось о фактах нападения на русскоязычных граждан Киргизии и Казахстана из-за использования ими русского языка.