Названы методы предотвращения развития деменции

Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова заявила, что в 40 процентах из известных факторов риска можно предотвратить развитие деменции, сообщает «АиФ». Она отметила, что на развитие болезни влияет множество факторов. Например, экологические, генетические, сосудистые и так далее. Но многие из них остаются неизвестными для специалистов.

Боголепова советует вести здоровый образ жизни, который убережет не только от деменции, но и от многих других проблем со здоровьем; избегать черепно-мозговых травм, ведь из-за них риск развития деменции возрастает в 3,5 раза; нормализовать вес тела и повышать уровень своего образования. У людей с плохими знаниями выше уровень развития Альцгеймера в старости.

18 августа «Эксперт» писал, что ученые из Чикаго пришли к выводу, что при употреблении рыбы не реже одного раза в неделю наблюдается более низкий уровень развития сразу трех признаков болезни Альцгеймера.

Кроме того, специалисты привели 13 научных исследований, в которых содержится информация о появлении некоего защитного механизма у тех, кто регулярно употребляет морепродукты. По мнению ученых, у таких людей приостанавливается развитие когнитивных нарушений и деменции.

14 августа «Эксперт» писал, что исследование, в котором приняли участие около двух тысяч человек в возрасте от 53 до 100 лет, показало, что такие занятия, как чтение, письмо, разгадывание кроссвордов и настольные игры, замедляют развитие болезни Альцгеймера на пять лет. Соответствующие доклад был опубликован в журнале «Neurology».

«Среди людей, страдавших деменцией, у тех, кто посвящал больше всего времени тому, чтобы держать мозг в тонусе, болезнь развивалась в среднем в 93 года, а те, кто уделял меньше времени мыслительно деятельности, заболевали болезнью Альцгеймера в среднем в 88 лет», — говорится в исследовании.

Ученые изучали данные 1903 человек в течение 22 лет. Участников исследования ежегодно спрашивали, сколько времени они проводят за чтением книг, газет и журналов, пишут ли письма, играют ли в шахматы или в другие игры, решают ли головолоики и разгадывают ли кроссворды.

Выяснилось, что у 10% опрошенных, набравших максимальные баллы по времени, проведенному за чтением и решением кроссвордов, слабоумие развилось в среднем в возрасте 93,6 года. А у 10%, показавших самые низкие результаты по этим видам деятельности, — на пять лет раньше.

Ученые доказли, что даже в одиночестве и в условиях социальной изоляции, люди, поддерживавшие активную мозговую деятельность, заболевали болезнью Альцгеймера позже.

Как сообщал Expert.ru ранее, постепенное угасание мозга и потерю памяти могут провоцировать хронический недосып и пищевые пристрастия, среди которых на первом месте — кофемания. В мире сейчас насчитывается более 50 млн человек, страдающих деменцией, и ученые полагают, что если еще в молодости отказаться от некоторых привычек, риск этого заболевания можно значительно снизить.