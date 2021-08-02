ВЦИОМ сообщил о снижении политической активности россиян до минимума за 17 лет

Число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет измерения, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

В 2004 году среди опрошенных 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах, а затем этот показатель постоянно снижался. В 2021 об участии в выборах заявили только 22% респондентов.

Также за последние 17 лет уменьшилась доля тех, кто проводил избирательные кампании. Если в 2004 году об этом заявили с 8% респондентов, то сейчас — 6%. Помимо этого, с 5 до 3% сократилось число людей, участвовавших в митингах и пикетах.

Свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни опрошенные чаще всего объясняли отсутствием времени (28%), а также тем, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверием президенту страны (19%). Еще 16% выражали уверенность в том, что их участие в политике ничего не изменит.

При этом лишь 45% опрошенных указали, что никогда не участвовали в общественной жизни. В 2011 году так ответил 61% респондентов. При этом 17 лет назад о неучастии в общественной жизни заявили всего 32%.

Вместе с тем, за 17 лет активность россиян по участию в коллективных обращениях и петициях выросла в два раза — с 4 до 8%. Кроме того, с 9 до 20% увеличилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении. Выросла и доля респондентов, заявивших об участии в домовых комитетах и местном самоуправлении, а также общественных, профсоюзных и религиозных организациях.

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.