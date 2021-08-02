Акции дня: бумаги «Нижнекамскнефтехима» растут на новостях о первых полугодовых «дивах»

В лидеры торгов вышли акции компании «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в группу ТАИФ) по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 2 августа. За день обыкновенные акции подорожали на +3,48% до 119 рублей за бумагу, привилегированные на +10,23% до 91,80 рублей за акцию. Бумаги обновили рекорды по стоимости с июля.

Трейдеры проявили интерес к акциям на фоне новостей о том, что на внеочередном собрании акционеров рассмотрят вопрос о

первых в истории компании полугодовых дивидендах. Надежда на высокие «дивы» у трейдеров есть, так как за первые шесть месяцев 2021 года чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» выросла в 8,5 раз — до 24,9 млрд рублей.

По итогам 2020 года компания выплатила невысокие «дивы» из расчета 0,73 руб. на акцию, что в общей сумме составило 1,336 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году выплаты составили 9,07 руб. на акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,44% до 3788,1 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,62% до 1635,9 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:52 мск составила 72,55 долларов (-3,79%). Российская валюта укреплялась – 73,02 рублей за доллар.