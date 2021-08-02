Американский дипломат пообещал прислать военный флот в российские территориальные воды

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США могут прислать свои военные корабли в российские территориальные воды в Крыму, сообщает «РИА Новости». Дипломат напомнил, что британский эсминец Defender недавно приблизился к Крыму.

«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», – заявил Кент в интервью журналу «Новое время». При этом он провел параллели с ситуацией в Южно-Китайском море, где, по мнению США, Китай препятствует свободе судоходства и Вашингтон намерен с этим бороться.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», – добавил сказал Кент.

23 июня британский эсминец Defender вошел в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент и не реагировал на требования пограничников изменить курс. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел бомбометание перед британским кораблем — по курсу его движения. После этого Defender изменил курс и покинул российские территориальные воды.