Белорусская спортсменка Тимановская получит политическое убежище в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в эпицентре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио, в ближайшие дни вылетит из Японии в Польшу, где ей будет предоставлено политическое убежище.

Об этом рассказал журналистам глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. По его словам, бегунья находится на постоянной связи с Международным олимпийским комитетом (МОК) и японской полицией.

«Сейчас Кристина встречается с консулом Польши и будет просить политического убежища в этой стране. Думаю, оно ей будет предоставлено», – подчеркнул он.

Он также отметил, что Тимановская останется в Токио до 4 августа, после чего вылетит в Варшаву.

«Кристина получила всю необходимую защиту. В Токио работают представители ассоциации адвокатов Японии, спортивные юристы. С нашей же стороны по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в МОК», — цитирует Опейкина «Газета.Ru».

Напомним, Тимановская должна была участвовать сегодня в спринтерском забеге на 200 метров на Играх-2020. Однако ранее в Instagram она выложила пост, в котором жёстко раскритиковала тренерский штаб белорусской команды по лёгкой атлетике, после того, как узнала от «левых людей», что будет бежать еще и в эстафете 4 по 400 метров.

По её словам, чиновники «облажались» с количеством допинг-тестов, из-за чего от участия в эстафете были отстранены две белорусские бегуньи. Тимановская подчеркнула, что ей об этом заранее не сообщили и даже не поинтересовались, готова ли она бежать не свою дистанцию.

В Telegram-канале Олимпийского комитета Белоруссии опубликовано решение о прекращении участия в ОИ Тимановской. Оно объясняется заключением врачей в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием, на что легкоатлетка в своем Instagram уже ответила, что это все вранье и врач ее не осматривал.

Позже стало известно, что Тимановскую намерены насильно вывезти в Минск за критику чиновников. От участие в Олимпиаде её уже отстранили.

«Никаких претензий озвучено не было. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой. В аэропорт меня сопровождали два человека: психолог и кто-то из НОК», — рассказала Кристина.

Спортсменке купили билет на самолёт из Токио в Стамбул и увезли в аэропорт. Однако, в зону вылета прибыли волонтеры и полиция. Бегунья уже заявила, что намерена просить убежище в Европе. После чего в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать помощь.

