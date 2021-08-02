Bloomberg: США оказались на пороге дефолта

В США истёк срок двухлетнего соглашения по «потолку» государственного долга.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, лимиты суммы долга, которые были установили в США на уровне 22 трлн долл. в 2019 году, в этом июне были существенно превышены.

В частности, задолженность в первом календарном месяце лета выросла до 28,5 трлн долл. По данным агентства, если Конгресс в ближайшее время не предпримет никаких действий, то Минфину США придётся пойти на крайние меры – ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 млрд долл.

«Пришло время, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров», – рассказал в интервью Bloomberg старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона Дэвид Уилкокс.

Напомним, в августе 2019-го лимит государственного долга приостановили на 2 года после решения Конгресса. А так как план об увеличении «порога» еще не разработан, чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, помогающих инвестировать доходы от облигаций.

В материале агентства также отмечается, что демократы в Конгрессе могут самостоятельно принять решение о сокращении бюджета или договориться с представителями Республиканской партии – тогда придётся идти на уступки, в частности, пересмотрев некоторые статьи бюджета.

