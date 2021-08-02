Деловая активность в обрабатывающих отраслях России пошла на спад

Июльские данные PMI свидетельствуют о более резком ухудшении деловой конъюнктуры в производственном секторе России, отметила IHS Markit в своем исследовании.

«Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI (индекс деловой активности – ред.Expert.ru) обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, опустился с июньского показателя 49,2 баллов и составил в июле 47,5. Последнее падение деловой конъюнктуры в производственном секторе России было вторым максимальным и наиболее резким с ноября 2020 года. Данные за июль указали на возобновление сокращения в производственном секторе, а также на первое такое падение за семь месяцев. В целом темпы снижения были стабильными и самыми резкими с мая 2020 года», — сообщила компания по его итогам.

Напомним, индекс выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Второй месяц подряд сокращаются новые заказы. Аналогичным образом вновь упали новые экспортные продажи. Темпы их сокращения были самыми высокими с января.

При этом в июле продолжали существенно расти расходы. Хотя темпы инфляции затрат снизились до самых низких за десять месяцев, темпы роста были намного выше, чем в среднем за долгосрочную серию. Компании отмечали, что более высокие цены на сырье были вызваны повышением затрат поставщиков и неблагоприятной динамикой обменного курса.

Производители в начале третьего квартала повышали отпускные цены, при этом многие участники опроса IHS Markit указывали, что закладывали в нее растущие расходы.

Темпы инфляции отпускных цен были исторически высокими, несмотря на снижение до шестимесячного минимума — производители испытывают опасения относительно будущего спроса.

Хотя исследователи отмечают и оптимизм, проявляемый бизнесом на фоне разработок новых видов продукции и надежд на рост клиентского спроса, но степень их уверенности упала до девятимесячного минимума. Объемы незавершенных заказов продолжали сокращаться темпами, более высокими по сравнению с июнем, хотя и в первый летний месяц отмечалось снижение этого показателя.

В то же время темпы сокращения рабочих мест ускорились до максимума с ноября 2020 года. В целом, снижение производственных потребностей и новых заказов привело к самому быстрому падению закупочной активности с мая 2020 года.

Комментируя полученный Индекс PMI обрабатывающих отраслей России, Шиан Джонс, экономист компании IHS Markit, отметила: «Российские производители указали на дальнейшую тенденцию к ухудшению деловой конъюнктуры в июле. Ускорение сокращения новых заказов привело к возобновлению спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 года. Давление на рентабельность оставалось очевидным, поскольку бремя расходов снова заметно выросло. Хотя компании, по возможности, перепасовывали более высокие производственные цены, уровень инфляции отпускных цен снизился до шестимесячного минимума».

