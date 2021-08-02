Эпидемиолог рассказал, что значительно снижает риск заражения коронавирусом

Арег Тотолян – директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера – рассказал, что значительно снижает риск заражения коронавирусом.

По словам специалиста, шансы подхватить COVID-19 значительно меньше у человека с высоким уровнем молекулы интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носителя определенных генетических маркеров, пишет газета «Известия».

«Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным выводам. Оказалось, что повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителя некоторых генетических маркеров», – подчеркнул Тотолян.

Он уточнил, что есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются. Также эпидемиолог отметил, что больные коронавирусом в острой фазе со сниженным числом лимфоцитов переносят ковид в более тяжёлой форме. А вот хороший же уровень лимфоцитов уменьшает шансы заболеть и риски того, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме.

Специалист выделил ещё несколько фактора защиты от заражения коронавируса. Речь идёт о двух защитных и одном предрасполагающем к болезни аллеля. При этом найденные генетические маркеры относятся лишь к жителям северо-запада страны и имеют исключительно региональные особенности. Ещё один фактор связан с уровнем интерферона альфа в человеческом организме.

«Если в крови имеется высокий уровень молекулы интерферона альфа, который обладает прямым противовирусным действием, то риск заражения COVID-19 снижается. Не случайно же интерферон альфа существует в качестве лекарственного препарата, применяемом для лечения и профилактики респираторных заболеваний», – напомнил Тотолян.

Ранее сообщалось, что эстонские учёные создали спрей для носа BioBlock, который защищает от всех основных штаммов COVID-19: исходного уханьского, индийского «дельта»-варианта, а также британского, южноафриканского и бразильского.

