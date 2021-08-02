«Газпром» не забронировал допмощности для транзита газа через Украину и Польшу

«Газпром» не стал бронировать допмощности для транзита российского газа через Украину и Польшу в четвёртом квартале.

Несмотря на дефицит газа в странах Старого Света и рекордные цены на него, российский монополист «голубого топлива» не спешит наращивать поставки по транзитным маршрутам, при этом выполняя все взятые на себя обязательства.

Согласно данным венгерской торговой платформы RBP, всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 млн кубов газа в сутки. Кроме того, госкорпорация также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объёме на первые три квартала 2022 года.

Также «Газпром» не стал бронировать допресурсы для транзита топлива через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на следующие четыре квартала.

Напомним, в конце июля стало известно, что «Газпром» не забронировал на август новый объём мощностей ГТС Украины. Согласно данным венгерской торговой платформы RBP, всего на аукционе предлагалось забронировать на последний месяц лета прерываемые транзитные мощности в объёме 63,7 млн кубов «голубого топлива» в сутки.

19 июля прошёл основной аукцион на бронирование твёрдых транзитных мощностей ГТС Украины. На нём «Газпром» выкупил весь предлагавшийся объём для прокачки газа через территорию «незалежной». Другими словами, речь идёт о 15 кубометров ежесуточно, как и в предыдущие месяцы.

