«Газпром» поставил 13-летний рекорд добычи

За летний период «Газпром» значительно увеличил добычу газа в расчете на восстановление и рост спроса на голубое топливо на внутреннем и мировом рынке. В июле добыча в зоне Единой системы газоснабжения (за вычетом работающего только на Китай Чаяндинского НГКМ) была выше аналогичного показателя за докризисный 2019 год, был превышен и максимум за последние 13 лет, подсчитал «Интерфакс», основываясь на последних данных ЦДУ ТЭК.

Так, в июле 2021 года было добыто 38,2 млрд куб. м газа — это на 6,2 млрд куб. больше, чем за аналогичный период 2020 года и с поправкой на добычу газа на востоке России (около миллиарда кубометров) превышает июльский уровень июля 2019 (35,75 млрд куб. м).

В первые 5 месяцев текущего года добыча «Газпрома» в зоне Единой системы газоснабжения до 2019 года не дотягивала.

Больше газа, чем сейчас, монополия извлекала лишь в в 2008 году — 40,1 млрд куб. м.

При этом надо отметить, что в 2021 году «Газпром» не запускает новых месторождений, рекорды ставят на старых мощностях. «Прирост объемов добычи газа в основном происходит за счет действующих месторождений и в основном за счет ввода мощностей по дожимным компрессорным станциям, а также дообустройства в виде увеличения количества скважин в рамках проекта разработки», — приводит агентство слова начальника добычного департамента «Газпрома» Сергея Меньшикова.

Но в дальнейшем, по словам менеджера российского газового монополиста, «в программе развития мощностей ввод таких месторождений, как Харасавейское и Крузенштернское. Они будут в ближайшем будущем поддерживать тот объем выпадающей добычи».

Ранее Expert.ru писал, что цены на газ на европейском рынке бьют рекорд за рекордом.