Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождётся момента, чтобы «вернуть» Крым в состав «незалежной», пригрозив при этом нашей стране «камнями с неба».

В интервью журналисту Евгению Киселеву, выдержки из которого публикует РИА Новости, дипломат заявил, что «возвращение» полуострова — всего лишь вопрос времени.

В качестве аргумента Кулеба привёл то, что Российская империя распалась в ходе Первой мировой войны.

Кроме того, министр иностранных дел Украины рассказал, что работал в Страсбурге, находящемся в Эльзасе – предмете многовекового спора между Францией и Пруссией.

«Если вы помните, то Франция потеряла этот регион в результате войны с Пруссией. Однако через несколько десятилетий Париж вернул его себе под свой контроль», – отметил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что французская элита чётко понимала, что она сделает при первой же возможности – вернёт Эльзас и Лотарингию.

«Украине следует вести ту же политику. Как писали во время аннексии: «Главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба». Хотите камни, пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени», – резюмировал Кулеба.

