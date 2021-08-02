Горбачев признал ошибки перестройки

«Если бы начинать сначала, то многое я сделал бы иначе», — написал Михаил Горбачев в статье, которая будет опубликована в журнале «Глобальная политика», сообщил «Интерфакс».

Значительная часть статьи, по информации агентства, — разбор этапа перестройки. При этом, даже признавая допущенные ошибки, Горбачев заявляет о том, что «убежден в исторической правоте перестройки».

Вот как политик описывает ее предпосылки: «Люди требовали перемен, все — и руководители, и рядовые граждане кожей чувствовали, что со страной творится что-то неладное. Страна все глубже погружается в застой, фактически прекратился экономический рост. Идеологические догмы держали в тисках интеллектуальную, культурную жизнь. Бюрократическая машина претендовала на тотальный контроль жизни общества, но не могла обеспечить удовлетворение элементарных потребностей людей. Быстро обострялась социальная ситуация, недовольство было всеобщим. Абсолютное большинство считало, что "так дальше жизнь нельзя"»...

При этом, по его словам, расчет инициаторов политической трансформации страны строился на том, что «люди, получив свободу, проявят инициативу и энергию созидания». Горбачев называет перестройку «гуманистическим проектом» и «прорывом в будущее».

Экс-президент СССР заявляет, что у запущенных им изменений были и внешнеэкономические предпосылки — было ощущение хрупкости мирового баланса, были опасения, что постоянная конфронтация между Востоком и Западом может привести к его нарушению.

Кроме того, милитаризация стала слишком обременительна для советской экономики — в некоторые годы общие военные расходы достигали 25-30% валового национального продукта, что в пять-шесть раз превышало затраты на эти цели США и других стран НАТО.

По словам Горбачева, «военно-промышленный комплекс поглощал колоссальные ресурсы, энергию и творческий потенциал самых квалифицированных кадров. На оборону работало до 90% науки. Но сверхвооруженность не делала безопасность страны более надежной».

Именно это он называет причинами пересмотра концепции безопасности. Главной задачей, по словам экс-президента СССР, стала демилитаризация мировой политики на принципе разумной оборонной достаточности при более низких уровнях вооружения. Такой подход, по его словам был продиктован «нормальным человеческим здравым смыслом».

