Губернатор Ростовской области допустил введение локдауна на отдельных территориях

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил введением локдауна в отдельных муниципалитетах, где сложилась сложная обстановка с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Коллеги, не исключайте такую ситуацию как локдаун. Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте понятие локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли работу организовать, мы эти вопросы можем рассмотреть», – сказал Голубев на заседании местного оперативного штаба.

В свою очередь глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев в ходе заседания заявил о крайне тяжелой эпидемиологической обстановке в регионе.

«Заболеваемость коронавирусом продолжает расти и за неделю выросла на 15%. Эпидемиологическая ситуация в Ростовской области на текущий момент оценивается как крайне сложная. Новые случаи заболевания выявляются на всех административных территориях. Вклад Ростова-на-Дону в общую заболеваемость продолжает увеличиваться и составляет уже более 39%, что несомненно требует усиления в городе противоковидных мер», – сказал Ковалев.

Глава областного Роспотребнадзора отметил, что также тяжелая ситуация с заболеваемостью у детей дошкольного и школьного возраста и если эту ситуацию не удастся исправить в течение двух трех недель, то будет рассмотрен вопрос о переносе части занятий в школах на дистанционный режим.

По данным оперативного штаба региона, суточный прирост случаев заражения COVID-19 составил 438 человек – это наибольшее количество выявленных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии. Загруженность коечного фонда в Ростовской области превысила 92%.