«Индийский» штамм не отпускает российский рынок

Ни обещание ФРС сохранить вливание ликвидности в рынки, ни ряд позитивных отчетов российских компаний не удержали отечественный фондовый рынок в плюсе. Пятницу прошедшей недели — 27 июля — он закончил снижением. Инвесторы вновь обратили внимание на тревожные новости, связанные с распространением штамма коронавируса под названием «дельта», в первую очередь — в Азии.

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио; три случая заражения выявлены у спортсменов. Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее количество случаев COVID-19 среди тех, кто так или иначе связан с Олимпиадой, достигло с начала июля 220.

Ситуацию на рынке не спас и ряд достаточно сильных отчетов российских компаний. Так, почти на 40% в пятницу подскочили акции Трубной металлургической компании — на новостях о высоких дивидендах за первое полугодие 2021 года. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Были и другие новости: чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии 2021 года выросла в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей. А чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.

Тем не менее, по итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3771,58 пункта, а индекс РТС упал на 0,8%, до 1625,76 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на МосБирже снизились в пределах порядка 4,5%. И хотя в целом за на неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1-1,9%, по итогам июля они просели на 1,8% и 1,7% соответственно, подсчитал «Интерфакс».

Итоги прошлой недели удержались в рамках ожиданий рыночных игроков, отмечает директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. Основное событие на текущий момент уже состоялось: ЦБ поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5%, и ставить точку в этом вопросе, похоже, не собирается. Тем самым Центробанк дает понять, что всерьез рассматривает риск развития инфляционных процессов в 2021-2022 годах.