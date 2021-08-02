«Индийский» штамм не отпускает российский рынок

Ни обещание ФРС сохранить вливание ликвидности в рынки, ни ряд позитивных отчетов российских компаний не удержали отечественный фондовый рынок в плюсе. Пятницу прошедшей недели — 27 июля — он закончил снижением. Инвесторы вновь обратили внимание на тревожные новости, связанные с распространением штамма коронавируса под названием «дельта», в первую очередь — в Азии.
Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио; три случая заражения выявлены у спортсменов. Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных. Общее количество случаев COVID-19 среди тех, кто так или иначе связан с Олимпиадой, достигло с начала июля 220.
Ситуацию на рынке не спас и ряд достаточно сильных отчетов российских компаний. Так, почти на 40% в пятницу подскочили акции Трубной металлургической компании — на новостях о высоких дивидендах за первое полугодие 2021 года. Совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 17,71 руб. на акцию за счет чистой прибыли, а также нераспределенной прибыли прошлых лет. Общий размер выплат может составить 18,3 млрд рублей. Были и другие новости: чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии 2021 года выросла в 3,3 раза - до 76,8 млрд рублей. А чистая прибыль ВТБ составила 170,6 млрд рублей, показав прирост в 4 раза год к году.
Тем не менее, по итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,9%, до 3771,58 пункта, а индекс РТС упал на 0,8%, до 1625,76 пункта. Цены большинства «голубых фишек» на МосБирже снизились в пределах порядка 4,5%. И хотя в целом за на неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1-1,9%, по итогам июля они просели на 1,8% и 1,7% соответственно, подсчитал «Интерфакс».
Итоги прошлой недели удержались в рамках ожиданий рыночных игроков, отмечает директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. Основное событие на текущий момент уже состоялось: ЦБ поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5%, и ставить точку в этом вопросе, похоже, не собирается. Тем самым Центробанк дает понять, что всерьез рассматривает риск развития инфляционных процессов в 2021-2022 годах.
При этом внешний экономический и геополитический фоны сейчас относительно спокойны, отмечает эксперт. ФРС продолжает следовать в русле мягкой денежно-кредитной политики, что не замедлило сказаться на котировках всех валют против доллара США. В ближайшее время доллар будет находиться под давлением, поэтому диапазон 73-73,50 представляется наиболее вероятным и рабочим.
Текущая ситуация, скорее всего, сохранится до осени, когда ФРС всерьез придётся задуматься о сохранении мягкой денежно-кредитной политики или свертывании стимулов. Перспектива следующих пары недель — поиск точки равновесия в новых реалиях, полагает Волков.
Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн отмечает, что в понедельник, 2 августа, российский фондовый рынок с открытия торгов демонстрирует умеренно-позитивную динамику: индекс РТС прибавляет 0,63%, индекс Мосбиржи 0,49%. Позитив на российский рынок распространяет положительная динамика иностранных фондовых площадок. Азия закрывается в хорошем плюсе: японский Nikkei 225 +0,98%, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng +0,94%. В Европе основные индексы тоже растут: немецкий DAX +0,49%, британский FTSE 100 +0,6%. И, наконец, фьючерсы на американские фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq 100, в среднем прибавляют 0,5%.
Сдерживающее влияние на позитивную динамику российских фондовых индексов оказывает ухудшение конъюнктуры нефтяного рынка, говорит эксперт. В понедельник, 2 августа, на утренних торгах нефть марки Brent дешевеет на 0,92%, удерживаясь немного выше отметки 75 долларов за баррель. Показательным моментом для сегодняшнего дня является и негативная статистика по деловой активности в производственном секторе Китая (PMI). В июле на фоне вспышки «дельта»-штамма COVID-19, производственный PMI Китая сократился с 51,3 до 50,3 пункта. Вероятно, поэтому и падают утром цены на нефть: инвесторы опасаются, что замедление второй экономики в мире продолжится, ограничив восстановление спроса на энергоносители.
Для китайских фондовых индексов эта ситуация не так критична, учитывая глубокое снижение китайского рынка на прошлой неделе и сигналы от китайских финансово-экономических властей о сохранении адаптивной кредитно-денежной политики, считает Гринштейн. Российский фондовый рынок, по словам эксперта, более уязвим к ухудшению конъюнктуры нефтяного рынка. Это видно по продолжившемуся в июле оттоку капитала (за прошлую неделю потери составили еще 70 млн долл.), а также по ухудшению ситуации в российском промышленном секторе, где PMI замедлился до 47,5 пункта, что говорит о сжатии сектора уже второй месяц подряд.
Так что несмотря на относительно позитивный понедельник, стоит готовиться к тому, что в течение недели обстановка на российском фондовом рынке может начать ухудшаться, предупреждает Гринштейн. Не исключено, что инвесторы негативно отнесутся к квартальной отчетности российских компаний «Северсталь» и «Ростелеком»; негатива способны добавить и заявления главы Банка России о долгосрочности высокой инфляции в России (а значит, необходимости продолжении жесткого курса денежно-кредитной политики). Возможно, ожидания сильного отчета по рынку труда США за июль 2021 года в эту пятницу, 6 августа, повысят в понимании инвесторов вероятность скорого сворачивания программы покупки облигаций ФРС на 120 млрд долл. в месяц и надавят на все фондовые рынки без исключения.
Очень важным для индекса РТС остается среднесрочный торговый диапазон 1610-1700 пунктов: можно говорить о высокой вероятности теста его нижней границы уже на этой неделе. Если уровень поддержки в 1610 пунктов не устоит, целью снижения на август станет район отметки 1500-1520 пунктов, прогнозирует Гринштейн. Если поддержка выдержит, то можно будет рассматривать варианты роста к верхней части среднесрочного диапазона, отметкам 1650-1700 пунктов.
Ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков согласен, что пока новая неделя для российского рынка начинается позитивно. И именно рост азиатских индексов позволяет игнорировать снижение котировок нефти. Впрочем, ситуация в сырьевых контрактах может улучшиться на фоне ослабления американской валюты.
Индекс Мосбиржи может в течение дня попытаться вернуться к отметке 3800 пунктов, прогнозирует эксперт. Однако текущая неделя больше располагает к консолидации, чем к росту. В пятницу выйдут данные по рынку труда, которые способны оказать большое влияние на рынки. Слишком оптимистичные цифры повысят ожидания реакции ФРС. Соответственно, в начале недели рынки могут расти, но ближе к пятничной статистике начнёт проявляться нервозность. Поэтому отметка 3800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взята, но удержать её будет непросто, считает Андрей Кочетков.