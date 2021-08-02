Кудрин заявил, что российская экономическая модель себя изжила

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью РБК заявил, что старая экономическая модель в России себя уже исчерпала, а перехода от экономики спроса к инвестиционной модели не получилось. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — сказал Кудрин.

По его словам, темпы экономического роста в среднем за последние годы достаточно низкие. По данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%. Кудрин считает, что одно только новое качество экспорта могло бы помочь российской экономике выйти на темпы роста в 4–5% в год. Второй фактор — наращивание внутренних инвестиций. «Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен», — сказал глава Счетной палаты.

По данным ФТС, экспорт товаров из России, в среднем за последние пять лет составил $371 млрд. В российском экспорте традиционно преобладают топливно-энергетические товары — 53% (или $87,5 млрд) за пять месяцев 2021 года. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — считает Кудрин.