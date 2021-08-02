Курс доллара: эксперты дали прогноз по рублю на первую неделю августа

Последнюю рабочую неделю второго календарного месяца лета рубль завершил ростом в обеих парах. Так, в пятницу, 30 июля на закрытии основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 73,07 руб., а курс евро – 86,67 руб. Тем самым с вечера пятницы, 23 июля «россиянин» прибавил к «американцу» 66 коп., а к «европейцу» – 6 коп.

Таким образом, рубль подорожал к основным резервным мировым валютам на фоне мягких заявлений главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Кроме того, национальная валюта получает мощную поддержку с рынка «чёрного золота», а также со стороны экспортёров, предложение которых по валюте заметно выросли.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» считает, что факторами поддержки национальной валюты сейчас является солидный спрос глобальных игроков на рисковые активы, в том числе на локальный рублевый государственный долг. При этом зарубежные инвесторы ждут данные по инфляции в странах Евросоюза и США.

Кроме того, по мнению эксперта, за рубль выступает высокая стоимость «чёрного золота». Главными же отрицательными моментами для курсовой динамики остаются коронавирусные новости о росте числа заболевших новыми штаммами COVID-19 в мире. Игроки опасаются, что это может стать причиной введения локдаунов в целом ряде государств.

«В этой связи мы на начавшейся неделе видим пару доллар-рубль в коридоре 72,50-74,00, а пару евро-рубль - в пределах 86,50-87,50», – предположил Тимошенко.

Николай Переславский из CMS Institute отметил, что уже третью неделю подряд наша валюта завершает в восходящем тренде. Тем самым рубль сумел отыграть все потери июля. По мнению эксперта, все последние дни нацвалюта опиралась на остаточные выплаты налогов, дорогое «чёрное золото» и слабый доллар.

Как подчеркнул Переславский, «американцу» на прошедшей неделе не удалось остаться возле максимумов. При этом доллару никак не помог защитный статус и временное бегство глобальных игроков из риска на фоне «голубиного» настроя ФРС.

Однако, по его словам, тот факт, что котировки на нефть обновляют максимумы середины июля, позволяет смотреть на перспективы рубля вполне оптимистично. Тем более, что наша валюта демонстрирует устойчивость к тенденции уклонения от рисковых активов.

«Но на этой неделе сдерживать данный фактор рублю станет немного сложнее, так как налоговый период подошёл к концу, что безусловно может немного негативно сказаться на курсовой динамике», – заявил Переславский.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может забуксовать

Александр Захаров из Экспобанка отметил, что, как и предполагалось ранее, рубль на завершившейся неделе в паре с долларом смог укрепиться до 73,00. Таким, образом, нацвалюта завершила в плюсе уже четвёртый месяц кряду.

«На уходящей неделе «американец» слабел ко всем валютам, что стало следствием спокойно прошедшего заседания центробанка США. Помимо этого, поддержали рубль и мировые цены на «чёрное золото». В ближайшие сессии мы считаем, что рубль ещё немного подорожает к доллару – видим эту пару к концу недели возле 72,50», – прогнозирует Захаров.

По мнению Егора Жильникова из Промсвязьбанка, вектор курсовой динамики в ближайшие дни будет зависеть от публикации показателей занятости и индекса деловой активности в производственном секторе США. Эксперт при этом напомнил, что согласно прогнозам, уровень безработицы будет выше консенсуса, что негативно скажется на долларе.

«В целом мы полагаем, что пара доллар-рубль остается в нижних границах диапазона 73,00-75,10 с возможным переходом ближе к середине коридора из-за конвертации отечественными компаниями рубля в валюту для выплаты дивидендов по депозитарным распискам», – прогнозирует он.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС-Банка считает, что рубль на какое-то время может немного забуксовать. Как пояснил эксперт, на начавшейся неделе ожидаются крупные дивидендные выплаты, часть которых будет конвертировано в валюту.

«Диапазон в 72,00-73,00 очень даже привлекателен для импортеров. В этой связи дальнейшее укрепление рубля на какое-то время может забуксовать. Поэтому мы видим пару доллар-рубль в широком коридоре 72,00-75,00», – резюмировал эксперт.