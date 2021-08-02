Мэр украинского города разрешил вакцинированным бесплатно ездить на городском транспорте и ходить в кино

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что вакцинированным от коронавируса жителям города будет предоставлен бесплатный проезд в городском транспорте и бесплатные билеты в кинотеатры.

«Всем вновь провакцинированным землякам будет предоставлен бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро... Ну и в качестве плюшек будем ходить в кино бесплатно... Распоряжение подписано, сейчас пойдёт в официальную публикацию», – написал Филатов в Facebook.

Кроме того, мэр Днепра обязал всех работников мэрии сделать прививку от коронавируса или делать еженедельные тесты за свой счет. «Теперь все мои подчинённые обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР (как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются», – написал Филатов.