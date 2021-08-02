Москва и Подмосковье обменяются имуществом – заммэра Ефимов

Москва и Московская область проведут инвентаризацию имущества, которое находится на территории области и принадлежит столице и наоборот. Регионы передадут в собственность друг друга объекты для более эффективного использования в интересах жителей. Для этого регионы заключили соответствующее соглашение о взаимодействии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках заключенного соглашения планируется выполнить инвентаризацию недвижимости в Москве и Московской области, которая принадлежит одному региону, но находится на территории другого. Это позволит выявить объекты, которые могут быть полезны той или иной стороне, а затем взаимно передать друг другу объекты недвижимости в собственность. Это позволит более эффективно использовать данные объекты, вовлекая их в хозяйственный оборот: своевременно ремонтировать, строить нужные для конкретного района сооружения на переданных земельных участках. Развивая таким образом социальную, инженерно-коммунальную и транспортную инфраструктуру Московской агломерации, мы сможем значительно повысить качество жизни граждан», – сообщил Владимир Ефимов.

Соглашение о взаимодействии правительства Москвы и правительства Московской области подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман и министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Подписанное соглашение позволит обеспечить единый порядок выявления, учета, оформления и использования имущества, которое находится в государственной и муниципальной собственности. В частности, взаимодействие Москвы и Московской области предусматривает совместную деятельность по межеванию и кадастровому учету объектов недвижимости, изменению категории земельных участков, установлению и изменению вида их разрешенного использования, а также разработке проектов планировки территории», – отметил Максим Гаман.

На территории Московской области расположены различные объекты, которые находятся в собственности Москвы и которые фактически не используют жители столицы: это дороги, тротуары, инженерная инфраструктура, капитальные объекты. Эксплуатацией и содержанием занимается собственник. Аналогично и Московской области принадлежит имущество, которое находится на территории столицы: в основном, это дороги и инженерно-коммунальная инфраструктура, социальные объекты, различные административные здания, расположенные в том числе в центре города.

«Правительство Москвы и Правительство Московской области связывают давние продуктивные отношения. В частности, уже в 2020 году в собственность Москвы переданы часть дороги в Подольске, учреждение здравоохранения с 9 га земли и 15 объектами недвижимости, а также четыре здания на территории столицы. В свою очередь, Московская область за год приняла в собственность 160 объектов недвижимости, а также дороги и электросети, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жителей городских округов Серебряные Пруды, Ступино, Воскресенск и Волоколамского округа. В собственность подмосковных муниципальных образований Москва передала два земельных участка и 19 объектов недвижимости в городских округах Истра, Домодедово, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Талдомский, Раменский и Дмитровский», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.