Мутко прогнозирует рост ипотечных ставок

Генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко считает, что рыночные ставки по ипотечным кредитам в России до конца года могут достигнуть 8,5-9% годовых, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что может быть 8,5-9% рыночная ставка по ипотеке… до конца года», – сказал Мутко на церемонии вручения ключей пайщикам последнего долгостроя «СУ-155» в Москве. При этом сегодня, по его словам, рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%, по льготной ипотеке на новостройки ставки в среднем составляют 6,1-6,2%, по семейной ипотеке – 5,5%.

По оценке Мутко, средние ставки по рефинансированию ипотеки к концу года достигнут 8,3-8,4%, отдельно по вторичному рынку жилья – 9-9,2%. Кроме того Мутко считает, что по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года. «Думаю, что [будет выдано] 1,7-1,8 млн ипотечных кредитов. <…> В следующем году, думаю, такого бурного роста [на рынке ипотеки] не будет», – сказал он.

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых.

В июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.