Очередь на улучшение жилья в Москве сократилась почти в три раза за десять лет - заммэра Ефимов

Более 1,1 тысячи московских семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, получили от города новые квартиры или выплаты с начала 2021 года. За десять лет очередь удалось сократить почти в три раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10%. За последние десять лет она уменьшилась в 2,7 раза. Так, по состоянию на начало 2010 года в этом списке состояло 136,7 тысячи семей, а к началу 2015 года – уже 76,7 тысячи. Сейчас на учете находится менее 47 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За шесть месяцев 2021 года квартиры или соответствующие выплаты от города получили 1114 семьи», – сообщил Владимир Ефимов.

Он добавил, что в этом году, как и в прошлом, на социальные выплаты очередникам для строительства или покупки жилых помещений предусмотрено 9 млрд рублей, тогда как в 2019 году – 8 млрд рублей, а в 2018 году в полтора раза меньше – 6 млрд рублей.

«Из 1114 семей, которым город улучшил жилищные условия в 2021 году, 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи, а 371 семья – денежные выплаты на сумму 2,12 млрд рублей. Из них 1,54 млрд рублей предоставлены 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Правительство Москвы предоставляет гражданам, вставшим на учет до 1 марта 2005 года, квартиры и субсидии на покупку или строительство жилья в порядке очереди. Те, кто встал в очередь после этой даты - получают право на улучшение жилья после вставших на учет ранее. Вне очереди улучшить жилищные условия могут инвалиды, ветераны ВОВ, люди, занимающие непригодное для проживания жилое помещение. Семьи очередников, имеющие трех и более детей, могут получить компенсацию независимо от года постановки на жилищный учет.