По трассе М11 запустят грузовые беспилотники

Первый в России беспилотный логистический коридор появится на трассе М11 «Нева» в первом квартале 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 1 августа в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, грузовые беспилотники будут перемещаться в общем потоке, поскольку создавать выделенное движение для таких грузоперевозок очень дорого.

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До 2024 года трасса М11 «Нева» будет оборудована необходимой инфраструктурой для безопасного движения беспилотных грузовиков всех автопроизводителей, сообщал Минтранс еще в июне. В пилотном проекте примут участие ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» предприятия «КАМАЗ», «Национальные Телематические Системы», СберАвтоТех, «Деловые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК). Соглашение между компаниями и министерством было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). К проекту «Беспилотные логистические коридоры» будут подключать и других участников.

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По сообщению Минтранса, «КАМАЗ» уже разработал линейку грузового беспилотного транспорта. Частично техника прошла испытания на закрытых территориях, и теперь грузовики начнут тестировать на дорогах общего пользования. «Национальные Телематические Системы» также протестировали малотоннажный беспилотный грузовик на водородном топливе еще в прошлом году, и к 2023 году в компании планируют запустить магистральный беспилотник, сообщает Минтранс.

По данным ведомства, беспилотники на М11 увеличат коммерческую скорость на 25% (до 75 км/ч), а себестоимость перевозок к 2030 году снизится более чем на 10%. В результате срок перевозки грузов между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до одного дня, сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов. Скоростная магистраль М11 «Нева» считается одним из самых затратных инфраструктурных проектов в РФ, поезд по ней платный, и запуск беспилотного логистического коридора поможет быстрее окупить магистраль. К тому же трасса достаточно свободна, а значит, беспилотники будут перемещаться в неплотном транспортном потоке, что немаловажно из соображений безопасности.

Беспилотные грузоперевозки — это прибыльно

В период с 2024 по 2030 год себестоимость перевозок снизится на 10-20%. Это произойдет за счет снижения затрат на водителей, снижения расхода топлива, снижения износа автомобиля и ряда других факторов, рассказывает руководитель Центра компетенций «Цифровая трансформация» Strategy Partners Антон Точин. Уже после 2024 года беспилотники будут двигаться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и на более дальние расстояния: например, по маршрутам Москва — Новороссийск и Москва — Екатеринбург.

По словам Точина, развитие беспилотного транспорта в период с 2028 по 2040 годы снизит аварийность на дорогах и себестоимость перевозок за счет перехода на новые технологические платформы — электрическую тягу, модернизированные технические платформы грузовиков, неуглеродные виды топлива и другие. Повышение доли беспилотников на дорогах обеспечит к 2050 году повышение скорости движения, поскольку беспилотники смогут взаимодействовать друг с другом по протоколам V2X. Кроме того, применение беспилотного транспорта снизит затраты на строительство дорог, поскольку беспилотники могут двигаться с гораздо меньшими габаритными зазорами.

«Организация движения беспилотников на М11 — прибыльный проект, но гораздо более значительные эффекты будут достигнуты на большей сети движения (20 тысяч км дорог по России) и после 2035 года, — говорит Точин. — Кроме того, беспилотные грузовики помогут развивать на территории России транзитные коридоры — например, между Китаем и Европой».

Введение беспилотных грузовиков позволит снизить цены на логистику и открыть новые ниши, соглашается с Точиным директор по маркетингу компании «Антисон» Артемий Доможаков.

«Во-первых, не нужно будет платить зарплату водителю, — поясняет он. — Во-вторых, исчезнут целые классы выплат и рисков, связанных с возможной ошибкой человека и угрозой его жизни. Появятся новые возможности доставлять грузы в труднодоступные локации и возить то, что ранее было просто нерентабельно».

Грузовые беспилотники будут следовать по трассе без участия водителя, но под контролем «второго» пилота или инженера-испытателя, который сможет вмешаться в управление в случае аварийной ситуации. Правда, отмечает Доможаков, даже такие предосторожности не всегда спасают (как это случилось с одной из машин Tesla), так что пилот-контролер должен всё время быть в режиме «боевой готовности» и не отвлекаться, например, на просмотр контента в телефоне или сон. Но чего как минимум точно не сделает автопилот — он не нарушит правила дорожного движения намеренно, добавил эксперт.

Куда денется «человеческий фактор»?

Технология частичной автоматизации управления автомобилем позволяет существенно экономить топливо за счет сокращения влияния человеческого фактора. Телеметрия, кроме того, рассчитывает оптимальные действия на трассе, и это повышает безопасность на дороге, комментирует Фарид Мадани — генеральный директор ГК «Деловые линии», участвующей в проекте.

По его словам, программирование идеальной модели движения сэкономит примерно 1 литр топлива на 100 км, а также снизит затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорта на 2-3%. Конечно, сократятся и сроки доставки грузов между Москвой и Санкт-Петербургом, уверен Мадани.

«Если рассматривать вопрос узко, а именно в контексте эксперимента на М11, можно предполагать, что введение грузовых беспилотных автомобилей на самом деле никак не повлияет на общий поток, и тем более не вызовет дополнительных трудностей, — уверен руководитель группы системного анализа мобильности компании SIMETRA Всеволод Морозов. — В США уже несколько лет беспилотные грузовики ездят в качестве эксперимента по дорогам, и ничего экстраординарного там не произошло».

Пока, однако, есть ряд вопросов, отмечает он: как будет реализована техническая часть в беспилотных грузовиках, которые выйдут на трассу? Насколько надежным будет оборудование и заложенные математические алгоритмы? Кроме того, пока непонятно, кто будет нести ответственность в случае ДТП по вине беспилотного транспорта.

Поэтому эксперты полагают, что пока для беспилотников нужны отдельные полосы, и, кроме того, в целом для их использования необходимо предусмотреть ряд ограничений и мер по безопасности, чтобы защитить всех участников дорожного движения.

«Автоматика способна ориентироваться в пространстве, разметке, знаках. Но она пока все еще плохо взаимодействует с транспортными средствами, которыми управляют люди, — подчеркивает Артемий Доможаков. — То, как ситуация на дороге изменится в следующую минуту, бывает сложно спрогнозировать даже опытному водителю со стажем».

Сейчас участники проекта занимаются проработкой необходимых технологических стандартов и изменений в законодательстве, которые должны будут сформировать механизм правовой ответственности собственников автомобилей-беспилотников.

«При ДТП ответственность (например, гражданско-правовую) несет собственник беспилотника, но далее он будет пытаться перекладывать ответственность на производителя транспортного средства и производителя оборудования для беспилотного вождения, — объясняет Точин. — Так что кроме самих беспилотников потребуется центр мониторинга и управления, а также регулярное обновление ПО и анализ телеметрии беспилотного автомобиля».

Такой государственный центр управления трафиком будет реагировать в случае нештатных ситуаций с беспилотниками: при необходимости останавливать и перенаправлять в онлайн-режиме. Чтобы исключить заезд грузовиков в города, по всей трассе М11, протяженностью более 660 км, создадут специальные хабы, а в районе Твери — северный обход, благодаря которому беспилотники не будут выезжать на реконструированный участок М-10.

«На первом этапе (с 2024 по 2030 год) беспилотники будут интегрированы в общий транспортный поток. На наш взгляд, это не приведет к существенным изменениям, — говорит Точин. — В потоке фур по дороге будут двигаться грузовики со специальными отметками. Двигаться они будут очень аккуратно и корректно. Постепенно, с ростом доли беспилотников на дороге будет снижаться число ДТП и пробок, начнет расти скорость движения».

Но есть и другие риски

Страховщики грузов и ответственности перевозчиков относятся к началу развития грузовых беспилотных перевозок неоднозначно. Снижение влияния человеческого фактора в грузоперевозках сведет к минимуму факты хищения грузов, соглашаются представители страхового бизнеса, но впоследствии может привести к созданию новых моделей хищения.

«С одной стороны, кроме сокращения сроков доставки и уменьшения числа ДТП, это позволит исключить остановки в пути, во время которых происходит основное число хищений, — говорит директор Центра страхования транспортных рисков ООО «СК «Капитал-полис» Павел Евстратов. — С другой стороны, известная изобретательность и готовность к новациям “людей с большой дороги” приведет к трансформации моделей хищения грузов и, возможно, добавит к ней еще киберриски».