Прогноз погоды: россиянам пообещали сложную осень

Погода продолжает нас «радовать» своей непредсказуемостью, а синоптики напоминают шаманов с бубном, которые совершенно не могут справиться с прогнозами и лишь по факту разводят руками.

Зима оказалась слишком холодной, весна – слишком поздней, лето – слишком жарким. Неудивительно, что почти все регионы России уже побили температурные рекорды и даже не по одному разу. Например, в Петербурге такой жары не помнят здесь даже старожилы. В свою очередь Крым и Сочи, залитые дождями, испортили отдых многим.

Что же нам ждать осенью, которая уже совсем не за горами? Синоптики поняли, что ошибки их прогнозов до добра не доведут и решили исправиться, пообещав сразу всем регионам страны всякие ужасы: от ранних заморозков, до ливневых дождей, неожиданной жары и сильного ветра. Верить им или нет – пока непонятно, прогноз долгосрочный, но быть во всеоружии необходимо.

Прогноз погоды на сентябрь 2021

Начало первого осеннего месяца принесёт в Москву пасмурную погоду и сильный ветер. Жара, которая терроризовала город практически всё лето, уйдет, уступив место резкому похолоданию.

Так, уже первая декада выдаст около плюс 20, а дальше температура начнёт стремительно понижаться и быстро придёт к плюс 14. Середина сентября в столичном регионе прогнозируется солнечной и прохладной, а конец его снова принесёт пасмурную погоду, ветра и моросящие занудные дожди. В общем на сентябрь обещают температуру ниже на 2-3 градуса от климатической нормы.

В СПб же погода в начале осени будет удивительно тёплой – весь сентябрь не ниже плюс 17-20. Пасмурных дней мало, дождей тоже – для города на Неве такое начало осени, конечно, не аномальное, но всё-таки слишком тёплое.

Крым порадует местных жителей и туристов. Тёплая погода продержится на полуострове до 10-го числа – воздух станет прогреваться до плюс 26-28. Море будет тёплым. Кроме того, можно гулять комфортно и наслаждаться природой и красотами Крыма.

Если вы успеете попасть в эти дни на полуостров, то отличный отпуск вам обеспечен. А дальше погода сделает очередной финт и быстро сменит тепло на прохладу – резко похолодает. Уже к 15 числу градусники не покажут выше плюс 20-21, небо начнёт затягивать тучами, зарядят ливни, возможны шторм, ураган, грозы, местами град.

На курортах Кубани холодать будет постепенно: от плюс 27-28 в начале сентября, до плюс 20-23 – в конце. Правда, здесь обильных осадков пока не обещают.

Прогноз погоды на октябрь 2021

На Северном Кавказе в октябре погода будет сложной. Так, в Пятигорске ожидается классическая осенняя климатическая обстановка. И если в начале месяца здесь будет относительно тепло – плюс 20-22, то уже к 7-8 начнётся стремительное похолодание, которое приведёт к снижению дневных температур до плюс 12-13. Продолжительные дожди начнутся с середины месяца.

Ещё прохладнее октябрь предстоит Кисловодску – не выше плюс 15 в начале месяца со стремительным похолоданием до плюс 10 к его завершению.

В Крыму будет относительно тепло и солнечно. Самая жаркая погода ожидается в октябре в Ялте – плюс 22 в начале октября плюс 15-18 – ближе к концу.

В Москве, по прогнозу синоптиков, в октябре дождливо и холодно. В первой декаде на градусниках плюс 15, но уже после 10 числа дневные температуры начнут резко понижаться – до плюс 6-7. При этом весь месяц будет пасмурно, ветрено, прогнозируются мощные осадки. В Петербурге погода в октябре будет похожа на московскую: переменная облачность, стремительное похолодание до плюс 6-7 уже во второй половине месяца, частые дожди, ветрено.

Прогноз погоды на ноябрь 2021

Ноябрь также будет сложным. По прогнозу синоптиков, он будет холодным и морозным. Практически везде уже выпадет снег, градусники уйдут в минусовую зону.

Например, в Татарстане третий осенний месяц начнётся удивительно тёплой для этого времени года погодой с плюс 14-16. Но вскоре воздух станет стремительно остывать, и уже числу к 5-6 ожидается всего плюс 6-7. Конец ноября обозначится совсем небольшим плюсом в 2-3 градуса, местами станет выпадать первый снег.

В Москве в ноябре холодать будет постепенно – начало месяца также умерено тепло, но к 6 числу начнётся понижение температур, а после 10 ноября холодный фронт и вовсе полностью накроет столичный регион. Так, дневные температуры быстро пойдут вниз и к концу месяца составят всего плюс 1-2, а возможно уйдут и ниже нуля градусов.

Весь месяц будет пасмурно, ближе к декабрю возможен мокрый снег, но стабильный снежный покров еще не ляжет. По ночам будут заморозки с гололедом по утрам.