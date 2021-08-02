Счет на сотни миллиардов — во сколько обошлась пандемия столице России

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел «финансовые итоги» потерь, которые понесла столица за время пандемии коронавируса. Цифра более, чем впечатляющая — 600 миллиардов рублей. Об этом градоначальник рассказал в интервью РБК.

Что же входит в эту сумму? В 200-250 миллиардов рублей Собянин оценил недополученные городским бюджетом доходы, еще примерно 350 миллиардов рублей — потратили из московской казны на лечение больных коронавирусом, социальную поддержку населения и помощь бизнесу. Помощь предпринимателям город оказывал и отсрочкой платежей по аренде помещений, И налоговыми преференциями, и прямыми выплатами. Причем в случае необходимости эти меры поддержки продлевали. В качестве примера мэр рассказал, что кафе и ресторанам были выданы гранты для выполнения санитарных норм и требований, а также на оплату коммунальных услуг. Востребовано бизнесом было и льготное кредитование.

Но все же самое сильное влияние, по мнению Собянина, коронавирус оказал даже не на экономику, а на « на внутреннее самоощущение и самочувствие» людей.

«Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива», — пояснил свою мысль мэр столицы.

Собянин высказал и собственное мнение по поводу причин растущей инфляции. По его словам, оно связано в том числе и с дефицитом и ростом стоимости рабочей силы, возникшими из-за отъезда гастарбайтеров во время пандемии. По его подсчетам, городу не хватает порядка 200 тысяч работников — и в ЖКХ, и на стройках, и в сфере услуг, и в торговле.

«Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», — констатировал глава города.