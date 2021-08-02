Bloomberg: Германия не намерена применять санкции в отношении «Северного потока - 2»

Правительство ФРГ не намерено перекрывать газопровод «Северный поток 2» в том случае, если Россия попытается воспользоваться им как геополитическим оружием, сообщает Bloomberg, ссылаясь на немецких чиновников из Берлина. Немецкие власти планируют в таком случае сконцентрироваться, что бы ни говорили и думали в Вашингтоне, а на антироссийских санкциях на общеевропейском уровне несмотря на то, что «наказание» при помощи перекрытия газа будет более чувствительным для России.

Президент Байден пытался уговорить Ангелу Меркель во время переговоров по Северному потоку 2 взять на себя более серьезные обязательства на тот случай, если Россия попытается воспользоваться газопроводом для давления на Киев. Немецкий лидер пообещала предпринять действия на «национальном уровне», но перекрытие задвижки, самая радикальная мера в ответ на «агрессию» Москвы, к ним, похоже, не относится. Bloomberg, кстати, вместе со многими наблюдателями считает такую позицию Берлина победой Кремля и поражением Белого дома.

Статья по теме: Politico объяснил, почему Меркель пошла на конфликт с США из-за «Северного потока - 2»

Пресс-секретарь Ангелы Меркель подтвердил, что Германия обязательно отреагирует, если газопровод будет использован не по его прямому назначению, но отказался уточнять, какой будет реакция.

Противники соглашения между США и ФРГ по Северному потоку 2 в Конгрессе, а их там достаточно много, получили новый материал для критики Байдена, который, уверены они, не проявил необходимой стойкости и устоял в спорах по газопроводу. Сенаторы от Республиканской партии угрожают на этой неделе блокировать утверждение двух кандидатов, предложенных президентом Байденом на высокие посты в Министерстве финансов, если Белый дом не даст добро на принятие санкций против Северного потока 2. Глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес заявил на прошлой неделе, что соглашение не достигнуто и что Северный поток 2 должен быть остановлен.

Статья по теме: Германия получила карт-бланш по «Северному потоку – 2» в результате сделки с США

Поскольку газопровод уже построен на 99% и строительство должно быть завершено в августе.

Вероятно, считает Bloomberg, позиция Меркель останется в Берлине и после 26 сентября, когда в в Германии пройдут выборы в бундестаг и когда она покинет большую политику. Несмотря на ее уход с поста федерального канцлера поддержка газопровода широко распространена среди немецких политиков. Очевидно также, что любые радикальные действия против газопровода могут быть оспорены через суд, что позволит его сторонникам сильно их затруднить.

Так, христианский демократ Армин Лашет, который скорее всего сменит Ангелу Меркель на посту канцлера, занимает в целом такую же позицию по Северному потоку 2, как и она сама. Поддерживает проект строительства по дну Балтийского моря газопровода и энергетическое сотрудничество с Россией и большинство социал-демократов, входящих в правящую коалицию.

«Зеленые», впервые вступившие в борьбу за пост федерального канцлера, являются новичками в политическом мейнстриме Германии. Их лидер Анналена Баербок выступает против газопоровода.

На июльских переговорах в Вашингтоне Ангела Меркель дала ясно понять, что в случае использования газопровода Москвой в геополитических целях она предпочтет принятие Евросоюзом новых санкций против России, которые потребуют согласия всех 27 членов объединенной Европы.

«У нас имеется набор инструментов,- уклончиво ответила канцлер Меркель на вопрос журналиста, входит ли в ее планы перекрытие газопровода,- но скорее всего мы будем действовать на общеевропейском, а не на национальном уровне».

Меркель считает, что угроза санкций – вполне эффективное средство.

«Это не значит, что мы полностью беззащитны»,- подчеркнула канцлер на пресс-конференции 22 июня.