Удастся ли американцам уговорить Индию драться с Китаем?

Соединенные Штаты продолжают свой курс на создание системы коллективного сдерживания Китая. Одним из важнейших (наряду с Японией) и реалистичных (в отличие от России, которая не готова втягиваться в американо-китайские разборки) столпов этой системы является Индия. Страна, с которой у Китая целый сонм споров и конфликтов, в том числе и территориальных (из-за которых на границе постоянно проходят перестрелки и даже локальные военные операции с десятками погибших). Поэтому неудивительно, что китайский вопрос стал одним из основных в ходе визита в Нью-Дели госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. По сути, госсекретарь хотел понять, насколько Индия готова к более активным шагам по сдерживанию КНР.

В Нью-Дели ему, по всей видимости, дали понять, что индийские власти готовы участвовать в американских системах коллективной безопасности. Например, четырехстороннем диалоге по безопасности, или QUAD (включающем в себя США, Индию, Австралию и Японию), который иногда называют азиатским аналогом НАТО. Блинкен, конечно, такие сравнения отвергает. «QUAD – это не военный альянс, ничего подобного. Его задача лишь в продвижении сотрудничества для противодействия региональным вызовам, а также поддержка международных правил и ценностей, которые, по нашему общему мнению, поддерживает мир, благополучие и стабильность в регионе», - заявил госсекретарь. Однако поскольку региональным вызовом, а также нарушителем международных правил и ценностей в понимании американцев является Китай, то союз этот, по сути, именно антикитайский. И участие в нем Нью-Дели, по мнению индийских властей, повышает региональный вес Индии.

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Однако в то же время индийские власти не готовы переходить к каким-то более активным действиям против КНР. «Индия заинтересована в антикитайском сотрудничестве, но, как обычно, без обязательств. Нью-Дели делает сейчас основной акцент на экономическую сторону вопроса, рассчитывая привлечь американские фирмы, которые в перспективе могут уйти из КНР, и инвестиции из стран "семерки", прежде всего из США», - говорит эксперт Алексей Куприянов.

Демонстрации

В Нью-Дели понимают два момента. Первый – по потенциалу Индия серьезно уступает Китаю, и перед неизбежным конфликтом с КНР (а он все-таки неизбежен) эту разницу нужно если уж не обнулить, то хотя бы сократить. Поэтому для индийских властей сейчас важно извлечь максимальную выгоду из начинающейся американской осады Китая, делая это при минимальных рисках и расходах. Второй – Америка как союзник ненадежна. За последние годы Соединенные Штаты бросали слишком многих своих союзников, которым обещали помощь и поддержку. С таким партнером идти в открытую против Китая опасно – есть риск в какой-то момент остаться один на один против КНР.

В итоге индийские чиновники говорят, что американцы позицию их страны поняли и приняли. И главным антикитайским выхлопом от визита (по крайней мере, открытой его части – не исключено, что на закрытой о чем-то договорились) стала встреча Энтони Блинкена в Нью-Дели с представителем Далай Ламы. Примечательно, что встреча проходила буквально через несколько дней после мягко говоря, не слишком удачных переговоров между заместительницей Блинкена Венди Шерман и китайским министром иностранных дел Ван И. Неудивительно, что китайцы отреагировали очень резко. «Далай лама XIV является не просто религиозным деятелем, а политическим эмигрантом, который уже долгое время вовлечен в антикитайскую сепаратистскую деятельность и пытается отделить Тибет от Китая… Любые формальные контакты между Соединенными Штатами и далайской кликой являются нарушением приверженности США принципа признания Тибета частью Китая. Они не должны поддерживать независимость Тибета, не должны поддерживать попытки разделить Китай», - заявил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Афганистан и Пакистан

Помимо китайского вопроса в ходе визита поднимали афганский. И тут у Нью-Дели гораздо больше готовности к каким-то действиям. «Афганистан не должен быть ни домом для террористов, ни местом, откуда исходят беженцы», - заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Для индийских властей возвращение Талибана к власти представляет безусловную проблему.

«В Афганистане у Индии есть два возможных сценария: либо она смиряется с развитием событий и налаживает контакты с талибами (что совершенно не означает, что она их будет поддерживать), либо она продолжает поддерживать официальный Кабул, пытаясь вовлечь в альянс одну из региональных или великих держав (к примеру, Иран или Россию). Все зависит от того, насколько устойчивыми окажутся войска нынешнего кабульского режима и сумеют ли они отбить нынешнее наступление "Талибана"», - говорит Алексей Куприянов.

По всей видимости, придется все-таки налаживать, но сделать это будет непросто. Прежде всего потому, что у Талибана устойчивые связи с Пакистаном. А Индия видит Афганистан именно как некую «осу на затылке» Пакистана. Именно поэтому Нью-Дели поддерживал нынешние кабульские власти, инвестировал в них. При таких вводных сейчас переобуться в прыжке и подружиться с Талибаном против Пакистана не получится – банально нечем соблазнить. Да, талибам нужны деньги на восстановление страны, но они все могут получить у Китая, и уже выразили интерес в инвестициях из Поднебесной.

Наконец, была и третья тема – Пакистан. И в афганском, и тем более в китайском кейсе пакистанская карта очень важна. И там и там Исламабад выступает против Нью-Дели, союзничает с Китаем – но в то же время является и союзником Пакистана. Соответственно, возникает вопрос: как США могут призывать Индию к каким-то союзным действиям и в то же время оставаться союзником страны, которая этим действиям активно противодействует?

Американцы тут особой проблемы не видят. «Их позиция благодаря военной и экономической мощи настолько прочна, что они вполне могут взаимодействовать и с Индией, и с Пакистаном, а вторая сторона вынуждена будет проглотить обиду, чтобы не ссориться с гегемоном. Индия, разумеется, представляет для США куда больший интерес в контексте противоборства с Китаем, но отказываться просто так от Пакистана американцы тоже не намерены», - говорит Алексей Куприянов. Неудивительно, что с такой позицией глотающий обиду Нью-Дели осторожничает и не готов к активным антикитайским действиям.