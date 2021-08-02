В США наблюдается бум технологических стартапов

Всевозможные инвестиционные фонды проявили во втором квартале 2021 года, по данным исследовательской компании PitchBook Data Inc., рекордную активность и почти вдвое превзошли прошлогодние показатели по инвестициям в стартапы в США. Они приняли участие в 42% сделок по финансированию стартапов. При этом их доля в финансировании стартапов превысила 75%. Инвестиции в американские стартапы в первой половине текущего года достигли 150 млрд долларов, что превышает показатели за полный год все время, за исключением 2020 года.

«Это похоже на speed dating, только здесь больше экстрима»,- объясняет специалист по технологическим стартапам из Кремниевой долины Питер Фишмэн, который в прошлом году открыл стартап Mozart Data Inc.

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Крупные инвестиционные организации давно выделяли часть своих средств на инвестиции в традиционные венчурные компании, которые затем вкладывали их в том числе и в стартапы. Однако несколько лет назад многие решили отказаться от посреднических услуг венчурных фирм и начали инвестировать в стартапы, в основном, в технологические, напрямую.

Сейчас половина представителей первой десятки инвесторов в стартапы в долларовом исчислении являются нетрадиционные (по сравнению с венчурными компаниями) инвесторы, включая такие крупные инвестиционные фонды, как Fidelity Investments Inc. и Tiger Global Management. За последние десять лет количество финансирований стартапов с участием нетрадиционных венчурных инвесторов удвоилось.

Так, британская компания по управлению активами Baillie Gifford, имеющая в своем управлении более 450 млрд долларов, первые инвестиции в стартап сделала еще в 2012 году, а в 2019 г. она создала уже крупный портфель, средства которого вкладывались исключительно в стартапы без посредничества традиционных венчурных капиталистов.

Все больше традиционных венчурных компаний для того, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе за стартапы, вынуждены менять правила игры и проявлять большую гибкость.

Статистика финансирований стартапов с участием нетрадиционных инвесторов впечатляет. Если в 2016-19 годах, по данным CB Insights, ежемесячно совершалось в среднем 35 сделок по финансированию стартапов, объем которых превышал 100 млн долларов, то в этом году благодаря нетрадиционным инвесторам эти цифры выросли до 126 в месяц.

Огромные деньги очень сильно подняли стоимость оценок стартапов и позволили резко повысить доходы на бумаге для всех инвесторов, вкладывающих в них деньги. В 2016 году, например, в апреле-июне только 14 стартапов достигли оценки не менее чем в 1 млрд долларов. В этом же году количество таких стартапов выросло во втором квартале до 136!

Приток больших денег от IPO усилил методологию инвесторов. Около 95% поступлений от первичных размещений акций и продаж стартапов крупным компаниям в прошлом году были от компаний, которых поддерживали нетрадиционные инвесторы.

У нетрадиционных инвесторов в конкурентной борьбе с традиционными венчурными компаниями немало преимуществ. Например, у них больше главной «амуниции» - средств и более низкие пороги отдачи, что дает им больше маневренности. Например, при оценке стартапов. Достаточно сказать, что сделки нетрадиционных инвесторов по оценке превышают сделки традиционных венчурных капиталистов в среднем в пять раз!

При этом нетрадиционные инвесторы завоевывают популярность у владельцев стартапов еще и благодаря своей гибкости. Например, стартап Beta Technologies Inc., работающий над созданием электрического самолета, в своем первом раунде финансирования в мае 2021 года собрал ок. 400 млн долларов. Он обратился по традиции к венчурным компаниям, но получил отказ. Финансирование предоставил взаимный инвестиционный фонд Fidelity, которого не испугали требования стартапа, показавшиеся венчурным капиталистам слишком рискованными. Например, Fidelity согласился на довольно необычное условие: 70 сотрудников стартапа смогли инвестировать свои деньги в компанию и получили такие же акции, что и сам Fidelity.

Инфляция и вполне вероятное увеличение ключевой ставки вероятнее всего снизят объем дешевой наличности и заставят нетрадиционных инвесторов вести себя осторожнее. Скорее всего, их интерес к стартапам, которые являются высокорисковыми вложениями, несколько ослабнет. Предлагаемое президентом Байденом увеличение налогов, в том числе и на прибыль, тоже должны ослабить активность нетрадиционных инвесторов, что позволит традиционным венчурным компаниям перевести дух, собраться с силами и во всеоружии встретить очередной натиск конкурентов.