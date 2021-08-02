Центральную Россию ждет резкий перепад температур

Если первый день наступившей недели еще согреет Россиян теплом, которое многим может показаться даже «чересчур», то уже к среде о нем можно будет забыть.

В понедельник Гидрометеоцентр обещает россиянам температуру, на 4-5 градусов превышающую среднестатистическую норму - ее поддержат теплые воздушные массы на западной периферии циклона, но это будет последний по-настоящему жаркий день на этой неделе.

В Москве градусники термометров поднимутся до 30-градусной отметки, в Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях днем будет 32…37°, в Воронежской - 33…38°). В Курской области почти 35-градусная жара будет сопровождаться грозой, ветром 15-17 м/с, возможен град.

И все же этим температурам все же далеко до 37…39° градусов, до которых разогреются Ростовская область, Калмыкия и Краснодарский край.

Но уже во вторник центр европейской территории окажется на холодной периферии циклона и температура откатится вниз более, чем на 5 градусов. При этом ночи станут совсем прохладными, всего 10 градусов.

"Будет перемещение с северо, северо-запада. Во вторник еще переходный день, а начиная со среды уже осадков существенных не ожидается… Во вторник температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России", - цитирует РИА Новости прогноз научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В это же время в Сибирь и Дальневосточный федеральный округ будут заливать дожди с грозами и штормовым ветром. Так, в Хабаровском крае порывы ветра могут достигать 21, а в Омской области и 23 м/с.

