Умер один их главных зарубежных энергетиков России

Ушел из жизни Доминик Фаш, француз, связавший свою жизнь с российской энергетикой и ставший одной из самых заметных ее фигур. О кончине Фаша в возрасте 72 лет сообщила ассоциация «Глобальная энергия», в состав международного комитета премии которой он входил.

Доминик Фаш в 1972 году закончил Университет Сорбонны (Париж, Франция) по специальности «Инженерное дело», г-н Фаш начал профессиональную карьеру в технопарке «София-Антиполис», созданном в 1970 году на юго-востоке Франции для развития фармацевтики, биотехнологий и IT.

Но уже в начале 90-х начался российский этап его жизни.

С 1993 по 2003 гг. он был вице-президентом и генеральным директором по России и СНГ в Schlumberger Group, одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний;

В 2003-2005 гг. стал советником Российской технической нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче, в которой ежегодно принимают участие несколько тысяч отраслевых специалистов;

В 2006-2007 гг. был членом совета директоров «СУЭК», крупнейшей российской угледобывающей компании;

В 2007-2008 гг. - генеральным директором по России и СНГ в Enel S.p.A, ведущей энергетической компании Италии;

В 2008-2013 гг. возглавлял Совет директоров «Энел Россия», а также был членом наблюдательных советов «Совета рынка» и «Совета производителей электроэнергии» – некоммерческих партнерств, являющихся основными регуляторами российского рынка электроэнергии.

И даже когда в 2013 Фаш в должности члена Совета директоров вернулся в технопарк «София-Антиполис», он продолжал активно участвовать в бизнес-проектах в России и странах СНГ. В 2015 году он вошел в Совет директоров KEGOC (Казахстанской компании по управлению электрическими сетями), а в 2016-м — стал председателем Совета директоров RTF — Российского технологического фонда, созданного им самим в середине 1990-х гг. для коммерциализации передовых разработок в энергетической отрасли.

Обладая высоким международным авторитетом в отрасли, он основал Клуб Ниццы, регулярно проводящий Европейский энергетический форум, а также организовывал ряд конференций и фестивалей в сфере науки и инноваций для технопарка «София-Антиполис», говорится в некрологе «Глобальной энергии».

