Услуги по эвакуации автомобилей: как действовать в экстренной ситуации

Основные правила вызова эвакуатора

Чтобы избежать потери времени на поиски контактной информации для вызова службы эвакуации после возникновения чрезвычайной ситуации, нужно заранее найти помощь эвакуатора в Москве и записать номера телефонов. Кроме того, большое значение имеет правильная подача заявки. Необходимо предоставить диспетчеру сведения о машине, ее техническом состоянии, а также о месте ее нахождения. Данная информация позволит подобрать подходящую спецтехнику и оперативно направить ее по нужному адресу.

В ожидании эвакуатора надо в обязательном порядке заглушить мотор, включить ручной тормоз, разместить возле автомобиля предупреждающие знаки, а при наличии возможности – также задействовать аварийную сигнализацию. Данные меры помогут предотвратить новые неприятности с участием других участников дорожного движения. Для транспортировки машины при помощи эвакуатора в Химках или любом другом городе необходимо предъявить ее оператору свидетельство регистрации или доверенность (когда машиной управляет не ее владелец). Не следует экономить на вызове службы эвакуации путем буксировки авто методом сцепки. Такой способ решения проблемы небезопасен.

Особенности эвакуации внедорожников

Многие автомобилисты считают внедорожники почти неуязвимыми. Однако владельцы этих транспортных средств знают, что они ломаются и получают повреждения в авариях не реже, чем универсалы и седаны. Чтобы такая ситуация не стала неожиданностью, нужно правильно к ней подготовиться. Никаких принципиальных отличий в вызове эвакуатора для внедорожника от решения аналогичной проблемы для других типов авто нет.

Типичные ошибки, допускаемые владельцами внедорожников

Повреждение внедорожника может быть вызвано различными факторами – наездом на препятствия, столкновением с другими автомобилями или потерей управления на скользкой дороге. Несмотря на свои размеры и мощь, внедорожники подвержены подобным опасностям в неменьшей степени, чем другие машины. Это происходит как в городе, так и на загородных автотрассах.

Хотя внедорожники входят в категорию легковых авто, их буксировка с использованием троса недопустима. Такой способ абсолютно не подходит для транспортных средств с приводом 4х4. В результате циркуляции межосевого дифференциала кузов развернется, что приведет к его поломке, переворачиванию внедорожника или причинению вреда ходовой. Если взять на буксир внедорожник с АКПП, то его шестерня сломается через несколько километров.

Основные преимущества транспортировки внедорожника на платформе

Обладателям внедорожников следует иметь в своей телефонной книжке номер службы эвакуации для их бережной транспортировки. Обращение за помощью к профессионалам обеспечит следующие преимущества:

сохранность узлов и кузова автомобиля в процессе его транспортировки на любое расстояние;

быстрая эвакуация пострадавшего автомобиля на стоянку или станцию технического обслуживания;

минимальные финансовые затраты.

Эвакуация внедорожников может быть осуществлена одним из двух методов: в одном случае производится полная погрузка на платформу специализированной техники, в другом – частичная. Преимущества первого способа заключаются в аккуратности и повышенной безопасности. Он подходит для авто любого типа, транспортных средств с заблокированными колесами, повреждениями колесной базы и т. п. Применение второго способа допустимо лишь при включенном зажигании и обеспечении надежной фиксации колес. Лишь при соблюдении данных условий отсутствует вероятность поломки коробки переключения передач и замка рулевой.

В распоряжении специализированных фирм есть эвакуаторы, оснащенные гидравлическими лебедками, манипуляторами и другими приспособлениями, обеспечивающими бережную погрузку. Спецтехника с манипулятором необходима в тех случаях, когда машина перевернута, имеет значительные повреждения или располагается в труднодоступном месте.