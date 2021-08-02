В Совфеде оценили доклад об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Сергей Цеков – член международного комитета верхней палаты российского парламента – считает, что учитывая течение COVID-19 и его распространение в мире, нельзя исключать рукотворного происхождения вируса.

«Буквально с первых месяцев пандемии я больше склонялся к тому, что коронавирус имеет рукотворное происхождение», – цитирует Цекова РИА Новости.

Как подчеркнул член Совфеда, это его личное мнение. При этом он задаётся вопросом, кто создал этот вирус и допустил утечку.

«Мировое сообщество должно понимать, насколько неблаговидны, опасны эксперименты с вирусами», – резюмировал Цеков, напомнив, что от коронавируса уже умерли сотни тысяч людей, а ещё миллионы – заразились.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали доклад, в котором говорится, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане. Автором отчёта стал член комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол. Его выводы основаны на данных из открытых источников и «косвенных свидетельствах».

По словам конгрессмена, пришло время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса, так как преобладающие доказательства якобы свидетельствуют, что COVID-19 действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, который случился ранее 12 сентября.

