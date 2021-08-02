В США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

В США опубликовали доклад, в котором говорится, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане.

Как передаёт телеканал Fox News, автором доклада стал член комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккол. Отмечается, что отчёт и выводы были основаны на данных из открытых источников и «косвенных свидетельствах».

По словам Маккола, пришло время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса, так как преобладающие доказательства якобы свидетельствуют, что COVID-19 действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, который случился ранее 12 сентября.

Кроме того, конгрессмен утверждает, что в Уханьском институте вирусологии могла вестись работа над генным изменением вирусов. При этом в докладе говорится, что в этом исследовательском центре имелись проблемы с безопасностью. В частности, автор отчёта подчеркнул, что ещё летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов и вентиляции.

Также в материалах расследования указывается на то, что в Уханьском институте и лаборатории шли ремонтные работы в тот период, когда там велись исследования коронавирусов. Это происходило в месяцы перед появлением первых случаев заболевания ковидом.

Маккол призвал обе партии Конгресса провести совместное расследование и незамедлительно принять закон о санкциях против сотрудников лаборатории в Ухане, а также должностных лиц Компартии Китая, которые якобы мешали борьбе с пандемией.

Напомним, в конце мая издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской разведки, сообщило, что сразу три сотрудника института вирусологии в Ухани тяжело заболели, и им потребовалась медицинская помощь в ноябре 2019 года, то есть до обращения страны в ВОЗ с заявлением о вспышке неизвестной инфекции.

Издание утверждает, что доклад американской разведки, в котором говорится о количестве заболевших сотрудников института, сроках из заболевания, посещения медучреждений, может привести к новому более тщательному расследованию на тему утечки вируса из лабораторий института.

При этом о «серьёзных вопросах происхождения вируса» к Поднебесной заявила также пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. Она сказала, что правительство США продолжает совместную работу с ВОЗ и другими странами в вопросе получения «свободной от вмешательства или политизации» независимой экспертной оценки происхождения COVID-19.