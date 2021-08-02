В Турции в ДТП погибло трое россиян

Три человека погибли, пять получили ранения в результате ДТП с участием туристического автобуса в провинции Анталья на юге Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT. По информации телеканала, в транспортном средстве, водитель которого не справился с управлением, находились иностранные туристы. Сообщается, что автобус перевернулся.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что в ДТП погибли три россиянина, пятеро получили ранения. Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей, сообщает «Интурист». Компания открыла «горячую линию» в связи с ДТП. Авария произошла в районе курортного города Манавгат. Туристов везли в аэропорт Антальи.