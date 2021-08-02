В ЕС вакцинировано 60% взрослого населения

Председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе полную вакцинацию от коронавируса получило 60% взрослого населения.

«60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его штаммов. Будьте бдительны. Сделаем прививку! Для нашего собственного здоровья и для защиты других», – написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере.

В Евросоюзе одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.